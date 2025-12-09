Netflix併華納 川普才質疑「有問題」 女婿即挺派拉蒙

川普女婿庫許納的創投公司Affinity Partners，匯資參與派拉蒙與惡意收購華納兄弟的大戰。(路透)

影劇串流平台網飛(Netflix)5日才宣布砸重金收購華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery)部分業務，但如今傳出重大變數。川普 總統7日對網飛的收購交易抱持懷疑態度，質疑這筆交易「可能會有問題」；派拉蒙天空之舞公司(Paramount Skydance)8日則對華納兄弟探索發起779億元的敵意收購要約(tender offer)，而且有川普女婿庫許納 (Jared Kushner)的支持。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，netflix5日宣布以每股27.75元、約720億元的價碼，收購華納兄弟探索公司的電視電影及HBO Max等網路串流業務，但這項交易仍須監管單位批准。

川普7日在甘迺迪中心(Kennedy Center)榮譽獎頒獎典禮前走紅毯時，被問到是否允許網飛收購華納兄弟探索公司時表示，「嗯，這確實是個問題，網飛的市占極大」。

川普接著說：「若再加上華納兄弟，市占便會大幅上升；我也不知道，這要由經濟學者來判斷，而我也會參與這個決定。」

派拉蒙天舞8日宣布，在競購華納兄弟探索公司失利後發起敵意收購，以779億元的價碼收購整個華納兄弟探索公司。

派拉蒙執行長大衛‧艾里森(David Ellison)的父親、億萬富翁拉里‧埃里森(Larry Ellison)與川普的關係密切，大衛8日接受CNBC的「Squawk on the Street」節目訪問時說：「我們已就此事與總統進行很棒的溝通，但我不想代表他發言。」

8日下午，川普被問及派拉蒙的競標時表示，他對此一無所知。

川普表示，他會觀察競爭公司的市場份額，這表明川普在意企業併購後形成的媒體巨獸規模，強調「他們都不是我超級要好的朋友」。

派拉蒙提交給證券交易委員會(SEC)的文件中寫道，曾任白宮 顧問的川普女婿庫許納支持這項收購計畫；川普表示，他不清楚庫許納與派拉蒙的關係。

派拉蒙提交的文件中表明，其他外部融資夥伴包括三個海灣國家(沙烏地阿拉伯、阿布達比、阿拉伯聯合大公國)，以及卡達的投資基金。

該文件指出，庫許納旗下私募公司「Affinity Partners」與海灣基金「已同意放棄與其非表決權股權投資(non-voting equity investment)相關的所有治理權，包括董事會席次；因此，這項交易不屬於美國外來投資審查委員會(CFIUS)管轄的範疇」。