我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打擊高物價 川普矛頭指向食品業

紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE

葛里爾證實中國持續履約買黃豆 貝森特說他賣了黃豆農場避利益衝突

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國貿易代表葛里爾表示，中國持續遵守雙方貿易協議的條件，本種植季已完成三分之一黃豆採購。（歐新社）
美國貿易代表葛里爾表示，中國持續遵守雙方貿易協議的條件，本種植季已完成三分之一黃豆採購。（歐新社）

美國貿易代表葛里爾表示，中國持續遵守雙方貿易協議的條件，而美方也持續觀察中國所做出的承諾，以維持穩定的貿易關係。

葛里爾周日接受福斯新聞節目訪問時表示：「針對中國，我們一直在驗證、監督並密切觀察其承諾。這些承諾相當具體。我們最近與中國達成的所有協議都非常明確，我們能相對容易地加以觀察，而到目前為止，我們看到他們都有遵守。」

葛里爾表示，在本種植季的黃豆採購承諾中，中國大約已完成「三分之一」。

彭博資訊先前曾報導，中國在10月底進行本季第一次的一連串下單後，採購美國黃豆的腳步似乎陷入停滯。

美國總統川普及中國國家主席習近平在10月底同意延長關稅休戰、放寬出口管制並降低其他貿易壁壘。但協議中的部分內容，包括黃豆採購、社群媒體應用程式TikTok的出售，以及增加中國稀土出口許可等，仍在進行中。

根據中國官方媒體新華社報導，美國財政部長貝森與葛里爾在上周五（5日）與中國國務院副總理何立峰進行視訊通話，雙方就貿易和經濟議題進行了「深入且具建設性」的討論，並承諾維持穩定關係、處理彼此各自關注的疑慮。

貝森周日在CBS《面對全國》節目中表示，中國不會加快黃豆採購進度，但預期會在本季完成。他還指出，自與中國達成協議以來，黃豆價格已上漲12%到15%。另外，他也為避免利益衝突，出售了自己持有的一座黃豆農場。

美國農業部長羅林斯在上周二一場內閣會議中表示，川普政府預定本周公布期待已久的農民補助計畫。

另外，當葛里爾被問到像輝達（Nvidia）這類晶片商是否應向中國提供先進晶片、或此舉是否會對美國造成安全風險時，他表示美國必須保持謹慎。

葛里爾說：「我個人的看法是，我們必須非常謹慎。我們當然希望企業的獲利表現良好，但身為決策者，我們必須確保國家安全被放在第一位。因此，你會聽到川普總統談論某些可能會被限制的晶片種類，此外，一直在討論關於門檻應該設在哪裡，而且這個門檻會隨時間變化。」

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

川普 國務院 貿易協議

上一則

打擊高物價 川普矛頭指向食品業

延伸閱讀

打擊高物價 川普矛頭指向食品業

打擊高物價 川普矛頭指向食品業
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
歐洲處戰略十字路口 川普新版NSS暗示不再保障安全

歐洲處戰略十字路口 川普新版NSS暗示不再保障安全
獲特赦民主黨眾議員 未加入共和黨 川普批「不忠」

獲特赦民主黨眾議員 未加入共和黨 川普批「不忠」

熱門新聞

川普政府公布新規，26日起綠卡持有者入境也需要採集生物特徵。（圖／123RF）

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

2025-12-07 04:48
華府國民兵遇襲反應，川普政府要嚴審嚴批新移民的各種申請程序與福利申領。財政部長貝森特日前表示明年起要切斷所有非公民的政府援助。(美聯社)

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

2025-12-01 05:15
川普總統2日在白宮舉行的內閣會議。(歐新社)

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

2025-12-02 19:53
俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾。（美聯社）

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

2025-12-02 01:21
美國總統川普。路透

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

2025-12-02 16:36
加州的物理治療師巴登支付了高額關稅從荷蘭賣家購買一件中國製外套。貨運示意圖，非新聞相關圖。(路透)

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

2025-12-01 22:50

超人氣

更多 >
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料

心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料