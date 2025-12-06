我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

SpaceX啟動2級股份出售 擠下OpenAI成美最有價值未上市企業

世界盃抽籤儀式上川普搶盡鋒頭 領和平獎、大跳YMCA

中央社／華盛頓5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統5日出席世界盃足球賽分組抽籤儀式，期間隨著音樂舞動。（美聯社）
川普總統5日出席世界盃足球賽分組抽籤儀式，期間隨著音樂舞動。（美聯社）

2026年國際足總世界盃抽籤儀式表面上是關於足球，但實際上一切都圍繞著美國總統川普，他不僅得到一枚金質獎章，與外國領袖一同上演遊戲節目般的橋段，還隨著YMCA的音樂起舞。

法新社報導，這位美國總統兼前實境秀明星，今天從他走上華盛頓甘迺迪中心（Kennedy Center）紅毯的那一刻起，就搶盡了鋒頭。

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）今天緊黏在川普身邊。英凡提諾在川普的兩個任期內都與他培養了密切關係，並確保鎂光燈從頭到尾都聚焦在川普身上。

川普向來不乏浮誇言論，但當一段精心製作的影片宣布他為國際足總新設立的和平獎首位得主，且英凡提諾對他的成就大加讚揚時，就連他自己似乎也一度有些詞窮。

英凡提諾說：「總統先生，這是您的獎項。這是您的和平獎。」他接著笑著補充說：「還有一枚漂亮的獎章給您，您可以戴著它去任何您想去的地方。」

川普隨即將這枚獎章掛在脖子上說：「我現在就要戴起來。」

這是英凡提諾一次極致的奉承之舉，他因與多位獨裁領導人關係密切而面臨批評。此舉無疑是針對川普近兩個月前未能贏得諾貝爾和平獎的遺憾。

儘管人權團體批評川普的強硬移民政策、派遣軍隊進入數個美國城市，以及在委內瑞拉附近集結軍力，川普仍獲頒這座獎項。

接著，英凡提諾將川普、加拿大總理卡尼（Mark Carney）及墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）一同請上舞台，他們是共同主辦本屆賽事的北美三國領袖。

不過抽籤儀式最終看起來像一場電視遊戲節目。三國領袖站在桌子前，打開裝有參賽隊伍名稱的球。加拿大總理抽到了加拿大，而墨西哥總統抽到了墨西哥。

但全場只有一個焦點。川普在滿堂笑聲中表示：「我想我現在知道這會是什麼了。」他接著舉起一張寫著「美國」的紙條說：「這太驚人了。」

川普原定在一小時後離開儀式會場，但他似乎樂在其中，多待了一個多小時，直到抽籤結束，期間還與卡尼和薛恩鮑坐著聊天。

當舞台上演奏他的招牌曲目YMCA時，如同他在2024年多場競選造勢活動上一樣，川普站起身來，跳起了他的招牌舞蹈。薛恩鮑姆和卡尼則仍然坐著。

▲ 影片來源：YouTube＠fox5dc（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

不過，三國領袖後來在幕後舉行會談，旨在化解彼此的分歧。

英凡提諾將於格林威治標準時間17時（美東時間6日下午1時）公布2026世足賽所有賽事的場地與開賽時間。之後，各參賽隊伍將把握距離明年6月11日世界盃開踢僅剩約六個月時間，進行最後備戰。

川普 墨西哥 加拿大

上一則

川普晤加墨領袖談貿易 聚焦北美自由貿易協定走向

下一則

百般討好 國際足總頒川普「FIFA和平獎」 加墨領袖晾一旁

延伸閱讀

川普晤加墨領袖談貿易 聚焦北美自由貿易協定走向

川普晤加墨領袖談貿易 聚焦北美自由貿易協定走向
川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路
周刊文春雜誌：日官員透露川普與高市早苗通話 措詞嚴厲

周刊文春雜誌：日官員透露川普與高市早苗通話 措詞嚴厲
紐時：川普新版國家安全戰略把賺錢寫進國策 民主價值丟進垃圾桶

紐時：川普新版國家安全戰略把賺錢寫進國策 民主價值丟進垃圾桶

熱門新聞

華府國民兵遇襲反應，川普政府要嚴審嚴批新移民的各種申請程序與福利申領。財政部長貝森特日前表示明年起要切斷所有非公民的政府援助。(美聯社)

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

2025-12-01 05:15
川普總統2日在白宮舉行的內閣會議。(歐新社)

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

2025-12-02 19:53
俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾。（美聯社）

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

2025-12-02 01:21
美國總統川普。路透

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

2025-12-02 16:36
川普總統27日在海湖莊園透過影片展示一張號稱是美國軍機擠滿阿富汗移民的照片。(美聯社)

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

2025-11-28 00:17
加州的物理治療師巴登支付了高額關稅從荷蘭賣家購買一件中國製外套。貨運示意圖，非新聞相關圖。(路透)

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

2025-12-01 22:50

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型
台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國
中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡