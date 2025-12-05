2026世界盃籌畫10年終將登場 FIFA小心維持與川普關係

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
FIFA小心翼翼與川普總統保持關係，以期明年世界盃能順利舉行。圖為川普總統(右三)與FIFA主席英凡提諾(右二)今年8月在白宮一起為賽事宣傳。(美聯社)
FIFA小心翼翼與川普總統保持關係，以期明年世界盃能順利舉行。圖為川普總統(右三)與FIFA主席英凡提諾(右二)今年8月在白宮一起為賽事宣傳。(美聯社)

籌畫耗時十年、由美國、墨西哥、加拿大共同主辦的2026年世界盃(World Cup)，抽籤儀式5日將於華府甘迺迪中心(Kennedy Center)舉行。華爾街日報4日報導，由於川普總統對於這場體壇盛會具有龐大影響力，國際足球總會(FIFA)主席英凡提諾(Gianni Infantino)早就與川普建立友好關係，並且審慎因應；川普今年6月針對12個國家發布旅遊禁令，其中海地與伊朗獲得2026年世界盃參賽資格，但這兩個國家的球迷、媒體記者、甚至球隊助理恐怕無法入境。

2026年世界盃將在美、加、墨共計16個城市舉行比賽，估計吸引120萬外國球場前往觀賽。英凡提諾上個月前往白宮橢圓形辦公室，這是他為了世界盃而例行拜訪川普的行程之一。川普面對媒體鏡頭時說，波士頓在民主黨籍市長治理下治安惡化，「我會打電話給英凡提諾，要他把比賽換到另一個地點舉行，他一定照辦」。

華爾街日報報導，川普的發言讓英凡提諾感到意外，FIFA則表示並沒有更改比賽地點的計畫。白宮下令就能影響賽事的事實，凸顯川普對2026年世界盃的影響力大到不容忽視。根據主辦單位安排，川普從5日抽籤儀式開始到明年夏天的正式比賽，都會頻繁出現於世界盃舞台。

對於全球足球迷來說，經過2018年俄羅斯世界盃及2022年卡達世界盃之後，2026年世界盃應該是最順利、最不複雜的一屆比賽。然而，川普立場令人捉摸不定、政策反覆等特點，讓這場盛會面臨大量的不確定因素。

為了維持與川普的良好關係，英凡提諾盡力討好川普，包括抽籤儀式邀請川普經常在造勢大會播放歌曲的主唱樂團「鄉巴佬合唱團」(Village People)前來演出。

55歲的英凡提諾是來自瑞士的律師，今年1月出席川普就職典禮，川普10月間在埃及夏姆錫克(Sharm el-Sheikh)宣布以色列與哈瑪斯停火協議時，英凡提諾也在現場。英凡提諾從FIFA蘇黎世總部前來白宮橢圓形辦公室拜訪川普至少已有六次，川普辦公桌後方擺放著一座世界盃獎盃的複製品。

一名知情人士指出，英凡提諾只想盡力扮演好外交家兼現實主義者的角色，確保世界盃賽事能夠順利進行。

