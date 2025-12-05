我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

統計：城市移民掃蕩行動被捕者 大多數沒犯罪前科

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
據統計資料顯示，遭到逮捕的移民，多數並沒有犯罪前科。（路透）
據統計資料顯示，遭到逮捕的移民，多數並沒有犯罪前科。（路透）

川普政府移民掃蕩行動之下，全國幾個主要城市累計數千人遭到逮捕，但最新聯邦統計數據顯示，對於有犯罪紀錄的移民來說，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)大張旗鼓的執法行動逮捕成效，其實不如例行執法任務。統計顯示，ICE在洛杉磯、芝加哥、華府以及麻州各地的移民查緝行動中，落網人數當中超過一半並沒有犯罪前科，全國各地遭到逮捕的人數當中，則有三分之一沒有犯罪前科。

移民統計資料庫「驅逐出境數據計畫」(Deportation Data Project)從訴訟案件中取得數據，內容包括截至10月15日為止的每一次ICE移民逮捕與拘留紀錄。本周在明尼亞波利斯、紐奧良展開的最新一波移民掃蕩，還有北卡羅來納州11月的移民查緝，目前則還沒有統計數字。

川普政府先前表示，「庇護城市」(sanctuary city)政策讓ICE幹員較難查緝曾經犯罪的移民，因此有必要推出雷厲風行的掃蕩行動，邊境巡邏隊（Border Patrol)、國民兵(National Guard)等聯邦部隊紛紛加入支援，擴大查緝範圍。不過，這些行動讓許多居民的日常生活被打亂，引發群眾抗議與示威。地方政府首長則說，這些行動對於讓城市變得更加安全毫無助益。

紐約時報報導，根據數據分析，在這些掃蕩行動裡遭到逮捕的移民當中，有犯罪前科者不到30%，有暴力犯罪定罪紀錄者只占極少數。遭到逮捕的移民當中最常見的非暴力犯罪前科，是酒後開車以及交通違規。

數據顯示，川普總統二度執政以來，有攻擊、搶劫、謀殺等暴力犯罪定罪紀錄而遭逮捕的移民，到了今年10月中旬已經下降到5%。相較之下，2024年同期的比例為15%。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)表示，國土安全部鎖定目標是最窮凶極惡的非法移民，包括殺人犯、強暴犯、黑幫分子、戀童癖及恐怖分子，ICE在全國各地逮捕的非法移民裡，有70%在美國國內有刑事定罪前科或遭刑事起訴。

非法移民 ICE 暴力犯罪

上一則

擔心川普政府改動對台文字 美學者：會正中北京下懷

下一則

申請庇護和人道計畫的移民 工作許可效期縮減為18個月

延伸閱讀

曼達尼再與川普通話 抨擊ICE突襲並強調交接將平順

曼達尼再與川普通話 抨擊ICE突襲並強調交接將平順
法拉盛華裔理髮店員工遭ICE拘押獲釋返家 仍需按時報到

法拉盛華裔理髮店員工遭ICE拘押獲釋返家 仍需按時報到
聯邦探員突襲紐約皇后區社區 至少逮捕1人

聯邦探員突襲紐約皇后區社區 至少逮捕1人
哥大法學教授：因一人暴行懲罰守法移民違反美國核心理念

哥大法學教授：因一人暴行懲罰守法移民違反美國核心理念

熱門新聞

川普總統27日在海湖莊園透過影片展示一張號稱是美國軍機擠滿阿富汗移民的照片。(美聯社)

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

2025-11-28 00:17
華府國民兵遇襲反應，川普政府要嚴審嚴批新移民的各種申請程序與福利申領。財政部長貝森特日前表示明年起要切斷所有非公民的政府援助。(美聯社)

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

2025-12-01 05:15
川普總統2日在白宮舉行的內閣會議。(歐新社)

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

2025-12-02 19:53
川普政府擴大逮捕無證移民，連美國公民配偶在申請綠卡面試時，也因簽證違規被上銬逮捕；示意圖。（路透)

獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走

2025-11-27 01:27
俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾。（美聯社）

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

2025-12-02 01:21
美國總統川普。路透

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

2025-12-02 16:36

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...