紐時：在美國蓋晶片廠很難的1萬8千個理由

在鳳凰城北緣的索諾蘭（Sonoran）沙漠上，台積電 （TSMC）正在把一片原本空無一物的荒地改造成美國最雄心勃勃的先進製造基地。這座耗資高達1650億美元的大型廠房，被視為華府建立半導體自給自足能力的核心工程。然而，這項被視為攸關國家安全的計畫，並不是美國企業主導，而是依賴台灣的技術、資金與供應鏈 。

為支援這座晶片廠，包含材料、零件、工程與化學品供應的數十家企業也同步前往亞利桑那州，追加投資超過400億美元，形同把一大塊東亞供應鏈「搬進」美國內陸。由於美國最後一座同等規模的先進晶片廠已是2013年的事，美國如今已無法獨力建置如此複雜的系統，凸顯美方在關鍵產業技能上的巨大缺口。

紐約時報5日刊出標題為「18,000 Reasons It’s So Hard to Build a Chip Factory in America」的專題報導，記者古德曼（Peter S. Goodman）是25年的資深產業記者。報導指出，這場跨太平洋移植工程並不順利。從建廠初期開始，台積電便受到美國制度的重重牽制。與台灣「單一主管機關核准」的模式不同，亞利桑那州牽涉市、郡、州、聯邦各層級的繁雜許可程序，許多規範甚至不存在，迫使台積電自行草擬1.8萬條規定，光是法遵成本就高達3500萬美元。業界人士形容，美國官僚制度正全面拖慢建廠進度。

地方社區反彈也成為另一道阻力。封裝大廠Amkor原本計畫在台積電附近設廠，以承接AI 時代所需的先進封裝需求，但居民擔憂化學物質、運輸車流與水資源消耗，組織大規模抗爭，最終迫使Amkor撤往更偏遠地區。這場衝突說明，美國製造業不僅面對成本與技術挑戰，還必須穿越地方政治的層層關卡。

即便工廠如期興建，人力仍是另一個瓶頸。兩年前，台積電發現美國工人缺乏安裝先進設備的專業經驗，只能從台灣調派500名技術員支援，引發美國工會強烈反彈。隨後，又有美籍員工提告，指控台籍主管排他、溝通使用中文、並忽視安全警示，使文化差異與人力訓練問題在企業內部持續發酵。

這些混合了制度壁壘、文化碰撞與技術斷層的問題，也凸顯美國試圖重建製造業的矛盾。川普以關稅和壓力推動企業回流，拜登則以《晶片與科學法案》提供大量補貼，兩任政府都把半導體視為核心戰略。但台積電創辦人張忠謀早在三年前就警告，美國製造成本比台灣高出五成，若缺乏配套，「恐怕是一項昂貴而徒勞的嘗試」。

另一方面，台積電之所以踏入亞利桑那，並不是因為美國具備優勢，而是來自客戶的地緣政治壓力。包括蘋果、輝達等科技巨頭擔憂台海局勢，希望部分產能移出台灣，以降低供應鏈風險。這股外溢需求，推動台積電同步在德國、日本擴張，使美國成為全球晶片版圖的其中一塊拼圖，而非成本或效率最理想的選項。

儘管挑戰重重，AI需求仍讓這座沙漠基地承載美國的高度期待。輝達執行長黃仁勳日前親臨鳳凰城，宣布先進AI晶片將在此量產，並稱「這只是開始」。但在熱烈歡呼之下，美國是否真的能克服制度、人才與社區阻力，讓這座「矽沙漠」真正具備全球競爭力，仍是一場未完的考驗。