聯邦掃蕩犯罪移民 下一波鎖定紐奧良等非共和黨執政城市

川普政府再將掃蕩非法移民目標鎖定紐奧良和明尼蘇達州。圖為明州明尼亞波利斯民眾聚集抗議。（美聯社）

國土安全部 官員表示，聯邦探員自3日起在路易斯安納州紐奧良市，以及明尼蘇達州明尼亞波利斯市(Minneapolis)街頭執行掃蕩非法移民 行動，旨在緝捕涉嫌暴力犯罪的移民，成為川普 政府近期鎖定非共和黨執政城市加強驅逐無證移民的最新舉措。

美聯社報導，蒙面探員駕駛有標記及無標記的車輛，於紐奧良西語裔人口密集的郊區巡邏；當地居民指出，他曾目擊聯邦探員在紐奧良一家居家修繕用品店Lowe's外逮人，而類似畫面近期已在多座城市反覆上演。

負責芝加哥、洛杉磯與北卡羅來納州夏洛特市(Charlotte)行動的邊境巡邏隊(Border Patrol)行動總指揮官博維諾(Gregory Bovino)3日則召集探員在一處家得寶(Home Depot)停車場開會。

匿名官員透露，超過200名移民與海關執法局(ICE)及聯邦海關與邊境保護局(CBP)人員投入紐奧良行動，目標是在至少60天內盡可能逮捕有犯罪前科的對象。

國家廣播公司新聞網報導，國土安全部助理部長麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)發布聲明指出，紐奧良行動將鎖定「犯罪的非法移民」，涉及「入室竊盜、持械搶劫、汽車重大盜竊及性侵」等罪行。她說：「在川普總統與國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)的領導下，我們正為美國人民恢復法治與秩序。」

路易斯安納州行動代號為「加泰霍拉豹犬困境」(Catahoula Crunch)，延續國土安全部替移民掃蕩行動採用地域性名稱的慣例，加泰霍拉豹犬為路州原生犬種。美聯社稍早取得的規畫文件則顯示，該州行動代號亦被稱為「清掃沼澤」(Swamp Sweep)。

共和黨籍路州州長蘭德里(Jeff Landry)為川普盟友，他對聯邦政府介入民主黨執政的紐奧良市表示歡迎。不過當地警方數據顯示，紐奧良近年犯罪率大幅下降，凶殺案數量更降至近50年新低。

另外，在索馬利亞移民居多的明尼亞波利斯市，新一波移民掃蕩行動也在3日展開；一名資深執法官員表示，移民當局並非專門針對索馬利亞移民及其家屬，但在行動中可能會逮捕部分違反移民法的對象。