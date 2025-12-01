半年內2次健康檢查 川普健康狀況良好

我的頻道

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普在10月接受磁力共振掃描（MRI），但遲遲未公布結果，白宮1日公布檢查結果的概要，總統專屬醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）在備忘錄中稱川普的健康狀況良好。

根據多家媒體報導，川普曾在10月前往華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受「年度例行健檢」（routine yearly checkup），在體檢時接受MRI造影檢查及認知測試。

由於川普已在今年4月接受過例行性的年度檢查，時隔數月又再度接受檢查，引發外界的質疑，但白宮並未說明川普半年內兩度到軍醫院接受體檢的原因。

今年79歲的川普11月30日受訪時表示，他會公布MRI的檢查結果，並稱檢查結果非常完美，不過他並不清楚是身體哪一個部位接受掃描。

白宮1日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）公布檢查結果的概要，指巴巴貝拉在備忘錄中說明，男人在川普這樣的年齡層受益於徹底的心血管和腹部健康檢查。

根據NBC報導，巴巴貝拉即指出，此次MRI就是針對心血管和腹部，並稱掃描結果非常正常；貝貝巴拉表示，掃描的目的是預防性的，盼能早期發現問題，確認整體健康，並確保川普保持長期的活力和身體功能。

巴巴貝拉也表示，掃描結果並未發現有動脈狹窄阻礙到血流，或者任何心臟或重要血管的異常；心腔顯示為正常大小，血管壁也顯示平滑和健康，亦無發炎或血栓的情況。

至於腹部掃描的結果，巴巴貝拉在備忘錄中指出，所有重要器官都顯示健康且血液灌流良好；所有被評估的功能都在正常範圍內運作，沒有任何急性或長期的擔憂。

李維特指出，10月的檢查是例行性的檢查；巴巴貝拉則在備忘錄中表示，10月的檢查是川普持續性的健康維護計畫中的一部分。

