貝森特：將切斷無證移民福利 預示明年度實施

編譯王曉伯／綜合報導　
華府國民兵遇襲反應，川普政府要嚴審嚴批新移民的各種申請程序與福利申領。財政部長貝森特日前表示明年起要切斷所有非公民的政府援助。(美聯社)

財政部貝森特(Scott Bessent)11月28日表示，他的部門正在遵照川普總統指示，切斷對非法移民的所有聯邦福利。預料相關的新措施將在2026年稅務年度生效實施。與此同時，財政部金融犯罪執法網(Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN)28日也要求金融業者加強防範非法移民的資金移轉。　　　

阿富汗籍男子拉坎瓦爾26日在華府槍擊兩名國民兵，造成一死一命危，川普總統27日在自創社媒真實社群發文宣布，將無限期暫停所有「第三世界國家」的人移民美國。財政部與貝森特的聲明是川普政府此一加強打擊非法移民政策下所啟動的最新行動。

貝森特在社交媒體平台X上表示：「我們正在砍掉給非法移民的聯邦福利，並將這些福利保留給美國公民。」

他還表示，財政部「聲明將發布擬議法規，澄清屬於某些個人所得稅福利的退稅部分不再適用於非法移民和其他不符合條件的外國人，包括勞動所得稅抵免(Earned Income Tax Credit, EITC)，附加兒童稅抵免(Additional Child Tax Credit, ACTC)，美國機會稅抵免(American Opportunity Tax Credit, AOTC)和儲戶匹配抵免(Saver’s Match Credit)。」

貝森特與財政部的聲明預示計畫在2026稅務年度開始實施相關的新措施。貝森特表示，財政部稅賦政策中心與國稅局正緊鑼密鼓地研擬這些新措施，確保能夠成功推出與實施。

貝森特的貼文乃是延續財政部之前的一份聲明。財政部在該項聲明中表示將研擬與推出新規定，來澄清屬於這些稅賦福利的退稅部分是「聯邦公共福利」，非法移民與不符資格的外國人無權享有。　

貝森特在28日的貼文中強調：「如果你是非法移民，你在我們的金融體系無容身之處。」他指出，「非法移民利用我們的金融體系來移轉他們違法取得的資金是剝削的行為，必須終結。我們會確保納稅人的資源只能讓合法有權的人享用。」

貝森特的說法是根據司法部法律顧問辦公室之前的一項解釋。法律顧問辦公室指出非法移民利用金融體系從事違法取得資金移轉的活動，乃是一種剝削的行為。　　　

與此同時，財政部的金融犯罪執法網也宣布已對金融機構發出警告，要求業者嚴加防範非法外國人利用金融體系來移轉他們非法取得的資金。

財政部要求貨幣服務業(Money Services Businesses，MSBs)針對只要是在2000元以上，確認、懷疑或是有理由懷疑可能與非法行為相關的資金移轉提出報告，包括非法勞工將在美國打工賺得的錢跨境轉移到本國的活動。

