透過雇主買健保 明年保費漲7%僅加薪3.1% 影響1.6億人

除了歐記健保保費調漲，逾億民眾透過雇主購買的健保保費也將上漲。圖為一家接受歐記健保 保戶的機構。(美聯社)

俗稱歐記健保 (Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA)保費 調漲是共和黨 的政治難題，1億6500萬美國民眾透過雇主購買的健康保險保費同樣變貴，工資成長趕不上漲價幅度，對執政黨而言恐怕是更棘手的問題。

Politico新聞網站20日報導，透過ACA市場平台購買健保的民眾，補助年底到期之後，明年保費可能上漲26%，共和黨國會議員正在設法尋找解套之道，但共和黨沒有討論的另一個議題則是，參加人數約是歐記健保七倍的美國民眾透過雇主購買健保，明年保費也將調高7%。員工明年自掏腰包的費用也會增加，可是明年雇主計畫加薪的平均幅度只有3.1%。

非黨派健康倡議慈善組織「羅伯特伍德詹森基金」(Robert Wood Johnson Foundation)資深政治顧問凱薩琳‧漢普斯德(Katherine Hempstead)分析：「這個問題勢必將對執政黨造成壓力。」

報導指出，已有選民開始表態，包括健保在內等基本生活開銷是否負擔得起，將是明年期中選舉國會權力平衡的決定因素，這意味著共和黨不只要想辦法解決歐記健保保費補助問題，還要處理其他層面的健保問題，才能繼續掌握參眾兩院多數。

民主黨國會議員與候選人表示，明年期中選舉會以生活開銷負擔為主打議題。報導指出，民主黨是否把透過雇主取得的健保保費漲價也納入關注議題，仍有待觀察。

醫院開銷與處方藥價提高，特別是腸道荷爾蒙類升糖素胜肽-1(GLP-1)藥物受到市場歡迎，讓醫療成本迅速提高。人力資源顧問機構美世(Mercer)指出，愈來愈多企業開始為員工昂貴的減重治療提供給付，大型企業的員工健保2025年處方藥物花費平增加9.4%。政策專家說，醫療業者的整併對競爭造成限縮，醫療系統握有更多權力可以要求高價，都對保費上漲造成影響。