我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

透過雇主買健保 明年保費漲7%僅加薪3.1% 影響1.6億人

記者顏伶如／綜合報導
除了歐記健保保費調漲，逾億民眾透過雇主購買的健保保費也將上漲。圖為一家接受歐記健保 保戶的機構。(美聯社)
除了歐記健保保費調漲，逾億民眾透過雇主購買的健保保費也將上漲。圖為一家接受歐記健保 保戶的機構。(美聯社)

俗稱歐記健保(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA)保費調漲是共和黨的政治難題，1億6500萬美國民眾透過雇主購買的健康保險保費同樣變貴，工資成長趕不上漲價幅度，對執政黨而言恐怕是更棘手的問題。

Politico新聞網站20日報導，透過ACA市場平台購買健保的民眾，補助年底到期之後，明年保費可能上漲26%，共和黨國會議員正在設法尋找解套之道，但共和黨沒有討論的另一個議題則是，參加人數約是歐記健保七倍的美國民眾透過雇主購買健保，明年保費也將調高7%。員工明年自掏腰包的費用也會增加，可是明年雇主計畫加薪的平均幅度只有3.1%。

非黨派健康倡議慈善組織「羅伯特伍德詹森基金」(Robert Wood Johnson Foundation)資深政治顧問凱薩琳‧漢普斯德(Katherine Hempstead)分析：「這個問題勢必將對執政黨造成壓力。」

報導指出，已有選民開始表態，包括健保在內等基本生活開銷是否負擔得起，將是明年期中選舉國會權力平衡的決定因素，這意味著共和黨不只要想辦法解決歐記健保保費補助問題，還要處理其他層面的健保問題，才能繼續掌握參眾兩院多數。

民主黨國會議員與候選人表示，明年期中選舉會以生活開銷負擔為主打議題。報導指出，民主黨是否把透過雇主取得的健保保費漲價也納入關注議題，仍有待觀察。

醫院開銷與處方藥價提高，特別是腸道荷爾蒙類升糖素胜肽-1(GLP-1)藥物受到市場歡迎，讓醫療成本迅速提高。人力資源顧問機構美世(Mercer)指出，愈來愈多企業開始為員工昂貴的減重治療提供給付，大型企業的員工健保2025年處方藥物花費平增加9.4%。政策專家說，醫療業者的整併對競爭造成限縮，醫療系統握有更多權力可以要求高價，都對保費上漲造成影響。

歐記健保 保費 共和黨

上一則

川普今會曼達尼 白宮發言人：共產主義者要來

下一則

小布希、拜登等政要齊聚前副總統錢尼葬禮 川普未受邀

延伸閱讀

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
喬州健保平台呼籲保戶：多比價勿自動續保

喬州健保平台呼籲保戶：多比價勿自動續保
聯邦補貼如取消 30萬麻州人保費將暴增

聯邦補貼如取消 30萬麻州人保費將暴增
健保費漲 健保官員：保戶應多比價勿自動續保

健保費漲 健保官員：保戶應多比價勿自動續保

熱門新聞

雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

2025-11-17 04:53
川普總統14日在空軍一號上接受記者採訪。(美聯社)

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2025-11-16 15:52
農業部為杜絕糧食券詐欺，將要求所有領取者重新申請。圖為示威者在華府國會前舉牌稱，在美國有近4200萬人領取糧食券。(路透)

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

2025-11-15 05:28
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
川普總統(中)今年3月到國會進行聯席演說時，眾議員格林(戴紅帽者)趨前歡迎他。(美聯社)

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

2025-11-15 11:01
美國總統川普13日在白宮東廳致詞。路透

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

2025-11-14 18:46

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」