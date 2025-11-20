Nvidia財報亮眼 黃仁勳駁AI泡沫：雲端GPU賣光了

川普總統布局中東，大開綠燈，輝達最先進Blackwell晶片可銷沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國，同時輝達第三季度營收570.1億美元，高於市場預期551.9億美元，盤後大漲。 圖為川普總統(前)19日在華府出席「美沙投資論壇」時與輝達執行長黃仁勳交談。左為出席峰會的特斯拉執行長馬斯克。(美聯社)

矽谷晶片製造商Nvidia輝達 (另稱英偉達)19日於美股盤後公布財報，第三季創下紀錄的亮眼業績，並給出強勁的第四季營收展望，緩解外界過去一周因擔憂人工智慧(AI )泡沫化而升高的緊張情緒。輝達19日股價上漲2.85%，收在186.52元，盤後交易漲逾4%。

Q3營收超預測 成長62％ Q4預估更強

輝達本季營收財測都優於市場預期，消息帶動盤後，股價大漲超過5%。執行長黃仁勳 在聲明中駁斥AI泡沫疑慮，還透露「雲端GPU已經賣光了」。

聯邦商務部19日晚發透過聲明宣布，沙烏地阿拉伯Humain公司和阿拉伯聯合大公國G42公司獲准購買輝達最先進Blackwell AI晶片。對輝達等盼打入中東市場的業者而言，美國批准出售可說是一大勝利，中東國家則有望藉此在AI賽局中迎頭趕上。這兩家公司分別最多不得購買超過3.5萬顆輝達Blackwell AI晶片。美方批准出售Blackwell，是以這兩家公司滿足嚴格的安全及通報要求為前提。

商務部這項聲明等於是美國政策大轉向，今年早些時候，部分政府官員因安全疑慮而拒絕直接向這些中東國家支持的公司出口高階晶片，輝達獲利前景更看好。

華爾街日報報導，如今美國批准向沙烏地出售高階晶片，可說是輝達的一大勝利。輝達的競爭對手超微(AMD)已與Humain簽署價值數十億美元的合作協議。

特斯拉執行長馬斯克與輝達執行長黃仁勳19日出席在華府舉行的「美國-沙烏地阿拉伯投資論壇」，討論AI最新進展。同時，馬斯克與黃仁勳18日晚出席川普總統招待沙國王儲穆罕默德．沙爾曼(Mohammed bin Salman)的白宮晚宴，這是川普、馬斯克、黃仁勳三人同框，也是今年稍早爆發激烈公開爭執後，川普與馬斯克第二次共同公開露面，格外引人注意。

華爾街日報19日早前報導，受惠於市場對輝達先進AI資料中心晶片的強勁需求，截至10月26日的第三季營收達570億元，較去年同期成長62%，高於FactSet調查的分析師平均預期549.2億元；每股盈餘為1.30元，也優於市場預期的1.25元。第三季淨收入為319億元，比一年前高65%。

黃仁勳：Blackwell銷售破表 AI生態系快速擴展

黃仁勳在聲明中表示：「Blackwell晶片銷售破表，雲端GPU已經賣光了。」「AI生態系正在快速擴展，有更多新的基礎模型製造商、更多的AI新創公司，涵蓋更多的產業和更多的國家。AI正無處不在，什麼都能做，一次全面展開。」

黃仁勳在與分析師的視訊會議上表示：「外界對AI泡沫的討論很多。但從我們的角度來看，情況完全不同。」

藉著公布財報的機會，黃仁勳回應投資人對輝達快速成長的銷售是否過度集中在少數超大規模雲端服務業者(hyperscalers)，而這些業者必須找到終端用戶的疑慮。

關於全球記憶體短缺的問題，黃仁勳對此表示，「在很多情況下，我們已經確保了大量的供應」，並表示已經與供應商針對價格進行了協商。

在業務方面，輝達財務長柯蕾絲表示，公司目前最暢銷的晶片系列是Blackwell Ultra，也就是第二代Blackwell晶片。

黃仁勳在10月曾表示，輝達在2025與2026年的AI晶片訂單合計達5,000億美元。柯蕾絲在分析師會議上表示，「這個數字還會往上」。

輝達表示，對於無法將當前版本的Blackwell晶片出口到中國感到「失望」。儘管公司取得H20晶片(專為中國市場打造的降規版晶片)的出口許可，但柯蕾絲表示，在第3季銷售額僅5000萬美元，「由於地緣政治與中國市場競爭日益激烈，當季並未出現大額採購訂單」。

柯蕾絲還表示，Blackwell的後繼產品Rubin晶片有望在2026年下半年開始量產，此外，六年前開始出貨的A100 GPU至今仍在工作量滿仔的情況下運作。

她還透露，輝達將在未來四年與晶片封裝業者矽品與艾克爾(Amkor)合作，擴大在美國的生產規模。柯蕾絲同時表示，輝達計劃在2027年度將毛利率維持在75%左右。保持溝通。