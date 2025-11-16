我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

美製特斯拉「換血」 兩年內排除所有中國零件

編譯陳律安／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
特斯拉決定美製車輛停止向中國供應商採購零件，並規畫在未來一、兩年內，將中製零組件全數替換成其他地區供應。（路透）
特斯拉決定美製車輛停止向中國供應商採購零件，並規畫在未來一、兩年內，將中製零組件全數替換成其他地區供應。（路透）

電動車大廠特斯拉(Tesla)據傳正要求供應商避免在美製車款中採用中國製零件，成為美中貿易角力下、供應鏈重塑的最新案例。

華爾街日報15日引述知情人士報導，今年稍早，特斯拉已決定美製車輛停止向位於中國的供應商採購，也已將部分中國製零組件，替換成其他地區的組件。該公司並規畫在未來一、兩年內，將中國製零組件全數替換完畢。

自從新冠疫情爆發、擾亂中國貨物外銷後，特斯拉已試圖降低其美製車輛對中國製零組件的依賴，並鼓勵位於中國的供應商在墨西哥等地生產零件。然而，今年來隨著川普總統對中國加徵高額關稅，該公司正加速推行汰換中國零件的策略。

美國是特斯拉的最大市場，在美國上路的特斯拉車輛由當地廠房生產。特斯拉同時也在中國的上海廠製造車輛，多數採用當地零組件，供內銷與外銷至歐、亞等海外市場，但不會銷往美國。

中國是汽車零件與材料的主要生產國與出口國，當地零件較便宜，原因在於大規模生產、成本較低，以及人民幣匯價偏弱。

華府與北京的地緣政治緊張情勢，以及全球汽車供應鏈受到的衝擊，增添特斯拉捨棄中國零件的急迫性。近期隨著荷蘭宣布接管安世半導體，導致北京一度禁止該公司的中國廠出口汽車晶片，更引發特斯拉內部加速討論分散零件來源。

歐洲車廠也正在捨棄中國製零件，以避免陷入美中貿易衝突。彭博引述消息人士指出，部分歐洲車廠正呼籲零件商為中國製半導體尋找永久替代品。

歐洲汽車供應商協會(CLEPA)主席辛克表示，為因應地緣政治局勢變化，歐洲汽車產業正考慮推動更大規模的轉變，「我們已收到一些信號，包括被問起『你們要怎麼在不依賴中國的情況下供應我？』」

穆迪全球供應鏈主管阿姆拉尼說，對採購主管來說，安世半導體事件並非暫時性的干擾，「這象徵了結構性風險，也就是地緣政治決策可瞬間重塑採購經濟」。

在美中摩擦下，汽車產業受創尤其嚴重。今年春季，當中國對特定車用稀土與磁鐵實施出口限制，已撼動車廠。近月的安世半導體事件，使車廠更難取得晶片。

盡管在川習會後，北京已恢復安世半導體向部分海外客戶出口晶片，但荷蘭與中國政府的爭端仍未平息。

特斯拉 供應鏈

上一則

柯林頓聲明 淫魔案與自己無關

下一則

買2筆就停了 中採購美大豆數量不到承諾的3%

延伸閱讀

知名多頭喊「這」題材助威 估特斯拉股價10年內衝1萬美元

知名多頭喊「這」題材助威 估特斯拉股價10年內衝1萬美元
華爾街日報：特斯拉要求美製車輛全面排除中國零組件

華爾街日報：特斯拉要求美製車輛全面排除中國零組件
馬斯克為救銷量低頭 特斯拉將擁抱「宿敵」蘋果的CarPlay

馬斯克為救銷量低頭 特斯拉將擁抱「宿敵」蘋果的CarPlay
馬斯克：特斯拉餐廳可能落腳巴洛阿圖

馬斯克：特斯拉餐廳可能落腳巴洛阿圖

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國黃豆。(美聯社)

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

2025-11-12 08:59
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
美國財長貝森特12日受訪時表示，川普政府未來幾天將就咖啡和香蕉等進口食品，發布「重大公告」。紐約咖啡期貨盤中一度大跌近4%。 美聯社

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

2025-11-12 09:42
農業部為杜絕糧食券詐欺，將要求所有領取者重新申請。圖為示威者在華府國會前舉牌稱，在美國有近4200萬人領取糧食券。(路透)

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

2025-11-15 05:28

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英