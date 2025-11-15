川普令調查艾普斯坦與柯林頓關係 司法部長速派檢察官

川普總統下令調查艾普斯坦與柯林頓等民主黨人以及和摩根大通銀行關係，司法部長邦迪(右)已經指派紐約南區檢察官辦公室接手。(美聯社)

川普 總統14日早晨在社群網站「真實社群」(Truth Social)發文表示，將下令司法部、聯邦調查局(FBI)對與「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)生前有關的民主黨 人士啟動調查，包括前總統柯林頓、前財政部長兼經濟學者桑默斯(Larry Summers)以及身為民主黨重要金主的職場社交平台領英(LinkedIn)創辦人霍夫曼(Reid Hoffman)。司法部長邦迪(Pam Bondi)也迅速指派檢察官調查。

川普表示，民主黨抓住他過去與艾普斯坦的關係窮追不捨，目的在於轉移注意焦點，避免外界注意到民主黨的政治脆弱處境。川普說，摩根大通(JPMorgan Chase)也應該接受調查，因為艾普斯坦在摩根大通私人銀行有數十個帳戶，跟銀行高層經常互動。

華爾街日報先前報導，摩根大通最早在2002年就曾向聯邦執法機關檢舉艾普斯坦涉及可疑金融活動，摩根大通後來在2013年與艾普斯坦斷絕往來。摩根大通因為與艾普斯坦的生意關係而挨告，後來以3億6500萬元達成民事和解。

司法部長邦迪表示，已經指示紐約南區聯邦檢察官克雷頓(Jay Clayton)負責調查艾普斯坦與民主黨人士的關係。艾普斯坦與名媛女友季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)2019年遭到仲介賣淫罪名起訴便是由紐約南區聯邦檢察官辦公室提出。邦迪在社群媒體發文寫道，司法部將秉持迫切感與正直誠信態度，向美國民眾提供答案。

川普在14日另一則社群媒體發文寫道，盡管司法部公布5萬多頁資料，民主黨依然無所不用其極宣傳艾普斯坦謠言，以便轉移外界對民主黨不良政策與失敗的注意，尤其是聯邦政府關門的尷尬。

川普指出，某些「軟弱且愚蠢」(soft and foolish)的共和黨人隨著民主黨起舞，「艾普斯坦是民主黨員，他是民主黨的問題，不是共和黨的問題，應該去問柯林頓、桑默斯、霍夫曼有關艾普斯坦的問題才對，他們都認識他，不要浪費時間在川普身上，我還有國家要治理」。