南美移民犯罪集團 鎖定亞裔住家竊盜 最常喬裝2職業勘察環境

全美各地都有亞裔店家負責人遭到竊盜集團鎖定的案例，許多受害者是移民。圖為示意圖，非新聞當事人。（路透）

韓裔移民 金鐘萬(Chong Man Kim，音譯)與妻子在俄勒岡州柯瓦里斯(Corvallis)經營雜貨店，住家則在鄰近的尤金(Eugene)。今年8月有天收工回家，發現房子遭到洗劫，所有抽屜都被清空，衣服口袋被掏空，藏在樓上的保險 箱被打開，另一個保險箱不翼而飛，一輩子的積蓄與結婚戒子、家族傳家寶通通沒了。

69歲的金鐘萬日前受訪時說：「50年來的存款，50年的夢想一夕泡湯。我只想給孩子更好的生活，現在該怎麼辦？」當地警方對金鐘萬說，這起搶案是針對亞裔 家庭的犯罪之一。

紐約時報14日報導，全美各地都有亞裔店家負責人遭到竊盜集團鎖定的案例，許多受害者是移民，警方表示犯罪集團具有高度組織，科技作案手法頗為複雜。遭到洗劫的店家負責人與家屬感到脆弱無助，陷入恐懼。

光是過去一年裡，佛羅里達州、威斯康辛州、俄亥俄州、科羅拉多州、賓州、俄勒岡州都出現鎖定亞裔民眾的犯罪集團。警方指出，許多竊盜嫌犯來自南美洲，尤其是哥倫比亞籍的無證移民或逾期居留者。

報導指出，無法得知亞裔店家負責人是否比其他族裔更常把大量現金放在家裡，但光是家裡放有現金的假設就引起歹徒覬覦。警方表示，語言障礙、文化隔閡等因素讓亞裔移民較不敢報案。小型商店負責人日常作息動線較為固定，竊盜集團很容易可以闖空門。到目前為止仍無法確知的是，在不同州作案的犯罪組織彼此之間是否有關聯，還是有勢力更龐大的集團在幕後操控。

根據全國各地警方報告，竊盜集團通常使用相同作案伎倆，竊賊抵達某個城市之後住進短期租屋，白天時間到亞裔商店負責人家裡行竊，通常從後門破門而入，短短幾周期間經常洗劫數戶人家，然後轉移到另一個城市或別州繼續作案。

某些竊盜集團利用公開資料庫尋找亞裔商店負責人的住家地址，或者在韓亞龍超市(H Mart)等亞洲商店尋找下手目標。竊賊使用隱藏式攝影機錄下店家負責人的日常動線，利用非法干擾器阻撓無線警報系統。竊賊會花上數天甚至數周觀察住宅，經常偽裝成園丁或外送員。

佛州中部警方上月破獲的犯罪組織分子便花數周觀察準備下手的住家與商店，竊賊假裝在附近散步、打籃球，在附近樹上加裝追蹤攝影機。

遭竊的經歷讓金鐘萬對美國的夢想破滅。他說，近50年前落腳尤金時，對這座城市的自然美景歎為觀止，覺得安全穩定。他說：「現在沒有了，我們誰也不信。」