魯比歐明列「公共負擔」 肥胖、癌症等將拒發簽證

國務卿魯比歐明確解釋不能發給移民簽證的「公共負擔」，包括肥胖、癌症及糖尿病人。(美聯社)

川普 政府下令簽證官把肥胖症以及心臟病、癌症、糖尿病等慢性疾病，納入拒絕核發外國人士赴美簽證的理由。國務卿魯比歐(Marco Rubio)6日在發給美國駐全球各地使領館的電文中，說明川普政府的政策調整。華盛頓郵報分析，這項改變是川普政府限縮移民 、對合法移民採取更強硬立場的最新手段，等於擴大申請美簽時的健康審查，從目前的傳染病擴大到慢性疾病，賦予簽證官新的拒簽理由。

醫療開銷 動輒數十萬

魯比歐在發給全球各地使領館的電文中表示，簽證官必須考慮申請人的健康狀況，某些健康問題的醫療開銷都需要數十萬元，包括心血管疾病、呼吸道疾病、癌症、糖尿病、新陳代謝疾病、神經疾病、心理健康狀況等。電文指出，領事館應該以肥胖症做為是否核發美簽的考慮因素，因為肥胖症可能導致睡眠呼吸中止症、高血壓、臨床憂鬱症。

根據國務院指示，健康理由可能導致申請簽證遭拒，適用於短期簽證例如H-1B工作簽證 ，還有因為工作、依親而申請永久居留權的移民。特定種類的人道主義簽證如難民則獲排除，但許多人道主義簽證已被川普政府取消或即將取消。

維吉尼亞州里斯頓(Reston)移民律師戈爾(Vic Goel)表示，這道命令賦予簽證官龐大裁量權，得以基於健康理由拒發簽證給移民或非移民，而健康狀況從來不曾成為導致申請簽證碰壁的原因。

公共負擔 規定趨嚴格

魯比歐發給美國駐外使領館的命令是根據「公共負擔」(public charge)原則，如果可能依賴社會安全生活補助金(SSI)、貧困家庭臨時援助(TANF)等社會福利計畫或被機構收容的外籍人士，申請簽證或綠卡將被駁回。批評人士說，川普政府新規構想來自於有健康問題者可能對美國帶來財務負擔，對「公共負擔」的詮釋相當嚴格。

國務院指示裡也要求簽證官自行評估，簽證申請人的健康狀況可能讓美國花費多少錢，電文寫道：「申請者是否具備足夠的財務資源，足以支付一輩子的醫療照護費用，而不必尋求公共現金援助或由政府承擔費用的長期機構收容？」

白宮：盼經費用於公民

白宮發言人凱利(Anna Kelly)說，國務院給駐外使領館的指示，是川普政府希望把聯邦經費用在公民身上的政策延伸。