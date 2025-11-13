要求司法部公布淫魔檔案 下周眾院表決 川普施壓議員避免公開全案

幾名共和黨國會議員加入連署，要求司法部公開「淫魔」艾普斯坦生前所有檔案；圖為艾普斯坦電郵。(路透)

幾名共和黨 國會議員加入連署，要求司法部公開「淫魔」艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前所有檔案，使得連署人數達到法定要求。CNN報導，眾院議長強生12日宣布，下周將在眾院全院投票，表決是否強制司法部公布所有艾普斯坦案件的檔案，比一般預料的提前。

提案12日達到218名眾議員 連署，符合「解除動議」(discharge petition)，得以啟動強制投票機制，眾院議長強生須在七個議事天後進行表決。參與連署者除了214名民主黨眾議員外，還有四名共和黨眾議員布波特、格林(Marjorie Taylor Greene)、梅絲(Nancy Mace)、馬西(Thomas Massie)。

川普 總統與川普政府官員12日則對主張公布檔案的共和黨員擴大施壓。紐約時報報導，消息人士說，科羅拉多州聯邦眾議員布波特(Lauren Boebert)12日被叫到白宮戰情室與司法部高層官員、聯邦調查局(FBI)人員開會。

消息人士說，與布波特開會的官員包括司法部長邦迪(Pam Bondi)、聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)。白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)證實這場會議，並說這是川普政府保持透明化的實例，由此可見政府官員願意與國會議員坐下來，討論國會議員的關切事項。

有三名共和黨女議員連署要求表決公布艾普斯檔資料，布波特是其中之一。紐約時報分析，就算提案在共和黨居多數的眾院獲得通過，送入參議院之後則毫無過關希望，而且川普還握有否決權，不過提案一旦通過，對川普與共和黨議員來說恐將等於政治災難，不少共和黨議員陷入兩難，一邊要考慮對川普效忠，一邊則要面對主張艾普斯坦案應保持更多透明化的選區選民。報導指出，川普在幕後運籌帷幄，盡量避免要求公布艾普斯坦檔案的提案在眾院交付表決。

知情人士說，川普11日早晨與布波特通電話，時間點是新任民主黨亞利桑納州聯邦眾議員葛里哈瓦(Adelita Grijalva)宣誓到任的前一天。葛里哈瓦先前曾說贊成公布艾普斯坦檔案，提案將可達到218名眾議員連署。

過去幾個月裡，白宮一直向布波特施壓，要求退出連署，白宮官員詢問布波特與助理願意改變立場的交換條件為何，由於布波特不為所動，官員則放話威脅，提醒布波特注意背叛川普的風險為何，但施壓結果也沒奏效。消息人士說，布波特面臨壓力反而更努力挖掘事實，更想知道是否有想要掩蓋檔案的陰謀論存在。