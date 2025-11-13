我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

要求司法部公布淫魔檔案 下周眾院表決 川普施壓議員避免公開全案

記者顏伶如／綜合報導
幾名共和黨國會議員加入連署，要求司法部公開「淫魔」艾普斯坦生前所有檔案；圖為艾普斯坦電郵。(路透)
幾名共和黨國會議員加入連署，要求司法部公開「淫魔」艾普斯坦生前所有檔案；圖為艾普斯坦電郵。(路透)

幾名共和黨國會議員加入連署，要求司法部公開「淫魔」艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前所有檔案，使得連署人數達到法定要求。CNN報導，眾院議長強生12日宣布，下周將在眾院全院投票，表決是否強制司法部公布所有艾普斯坦案件的檔案，比一般預料的提前。

提案12日達到218名眾議員連署，符合「解除動議」(discharge petition)，得以啟動強制投票機制，眾院議長強生須在七個議事天後進行表決。參與連署者除了214名民主黨眾議員外，還有四名共和黨眾議員布波特、格林(Marjorie Taylor Greene)、梅絲(Nancy Mace)、馬西(Thomas Massie)。

川普總統與川普政府官員12日則對主張公布檔案的共和黨員擴大施壓。紐約時報報導，消息人士說，科羅拉多州聯邦眾議員布波特(Lauren Boebert)12日被叫到白宮戰情室與司法部高層官員、聯邦調查局(FBI)人員開會。

消息人士說，與布波特開會的官員包括司法部長邦迪(Pam Bondi)、聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)。白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)證實這場會議，並說這是川普政府保持透明化的實例，由此可見政府官員願意與國會議員坐下來，討論國會議員的關切事項。

有三名共和黨女議員連署要求表決公布艾普斯檔資料，布波特是其中之一。紐約時報分析，就算提案在共和黨居多數的眾院獲得通過，送入參議院之後則毫無過關希望，而且川普還握有否決權，不過提案一旦通過，對川普與共和黨議員來說恐將等於政治災難，不少共和黨議員陷入兩難，一邊要考慮對川普效忠，一邊則要面對主張艾普斯坦案應保持更多透明化的選區選民。報導指出，川普在幕後運籌帷幄，盡量避免要求公布艾普斯坦檔案的提案在眾院交付表決。

知情人士說，川普11日早晨與布波特通電話，時間點是新任民主黨亞利桑納州聯邦眾議員葛里哈瓦(Adelita Grijalva)宣誓到任的前一天。葛里哈瓦先前曾說贊成公布艾普斯坦檔案，提案將可達到218名眾議員連署。

過去幾個月裡，白宮一直向布波特施壓，要求退出連署，白宮官員詢問布波特與助理願意改變立場的交換條件為何，由於布波特不為所動，官員則放話威脅，提醒布波特注意背叛川普的風險為何，但施壓結果也沒奏效。消息人士說，布波特面臨壓力反而更努力挖掘事實，更想知道是否有想要掩蓋檔案的陰謀論存在。

亞利桑納州選出的國會新議員格里哈瓦(左)12日宣誓就職，由議長強生主持。(路透)
亞利桑納州選出的國會新議員格里哈瓦(左)12日宣誓就職，由議長強生主持。(路透)

川普 共和黨 眾議員

上一則

「美國沒人才」川普為H-1B辯護 格林嗆：反對被外國勞動力取代

下一則

參議員手機紀錄不當遭扣可索賠 兩黨同批「自肥條款」

延伸閱讀

白宮：川普希望12日簽署法案 結束政府停擺

白宮：川普希望12日簽署法案 結束政府停擺
民主黨公布艾普斯坦部分郵件 川普：專心讓政府開門

民主黨公布艾普斯坦部分郵件 川普：專心讓政府開門
內唐亞胡貪腐案纏身 川普致函以色列總統呼籲赦免

內唐亞胡貪腐案纏身 川普致函以色列總統呼籲赦免
一洲焦點／政府還會關門嗎？重提艾普斯坦案、BBC干擾美大選？

一洲焦點／政府還會關門嗎？重提艾普斯坦案、BBC干擾美大選？

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國黃豆。(美聯社)

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

2025-11-12 08:59
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉