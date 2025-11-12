我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

川普新規 身體狀況、財務不佳者 美可拒發移民簽證

編譯盧炯燊／綜合報導
國務院新指令，申請簽證者若患癌症、糖尿病、肥胖症等特定疾病，或缺乏財務資源自食其力，當局可拒絕其申請。圖為美國護照及H-1B申請表。(路透)
國務院新指令，申請簽證者若患癌症、糖尿病、肥胖症等特定疾病，或缺乏財務資源自食其力，當局可拒絕其申請。圖為美國護照及H-1B申請表。(路透)

國務院發出新指令，申請簽證者若患癌症、糖尿病、肥胖症等特定疾病，或缺乏財務資源自食其力，當局可拒絕其申請。

國務院發言人皮戈特(Tommy Pigott) 11日在回應新指令時，表示「川普政府始終將美國人民的利益放在首位，實行相關政策是確保我們的移民系統，不會成為美國納稅人的負擔」。

有熟悉新指令的政府官員表示，有關指令適用於移民簽證，而不適用於來美觀光的B-2非移民簽證。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)、福斯新聞(Fox News)等媒體早前報導，國務院上周向各地使領館發出新指令，要對簽證申請人作全面徹底審查，若發現有癌症、心血管疾病、糖尿病、肥胖症或精神病等，同時又沒有能力承擔醫療費用者，可能不獲發簽證。

新指令規定，當申請人試圖以財務狀況以證明不會造成公共負擔時，使領事官員應要查看申請人的銀行及財務文件、資產證明、支票帳戶、儲蓄帳戶、證券帳戶、信託基金及退休帳戶。

美聯社的分析指出，新指令要求全面徹底審查申請人財務狀況，目的是證明他們入境美國後無需依賴政府的公共福利，這從中可以理解川普政府如何解讀移民法中的「公共負擔」概念。

移民法中的「公共負擔」，指的是如果外國人可能依賴美國政府的資源，例如現金或食物援助，可以拒絕其入境或永久居留權。

聯邦法律早已要求申請永久居留或合法身分的人，必須證明自己不會成為公共負擔，但川普政府的指令進一步擴大了範圍。

移民政策研究所 (Migration Policy Institute)副主任格拉特(Julia Gelatt) 向美聯社說，新指令會使移民管道大幅收窄，除會減少移民簽證的發放外，並可能對一些群體造成不成比例的影響，例如老年人和低收入人群。

此外簽證官員在確定申請人是否患上慢性疾病時，由於並非專業醫療人士，不排除有偏見或出錯。

移民 簽證 公共負擔

上一則

川普認了「下手太重」瑞士關稅有望從35%→15%

下一則

減班增至6% 航空業：即使政府重開也無法立即恢復正常

延伸閱讀

2028總統大選共和黨點將錄 范斯、盧比歐排名領先

2028總統大選共和黨點將錄 范斯、盧比歐排名領先
這也能特赦？登山路跑抄捷徑被罰 獲川普開恩

這也能特赦？登山路跑抄捷徑被罰 獲川普開恩
紐森現身COP30美國館 抨擊川普挺化石燃料

紐森現身COP30美國館 抨擊川普挺化石燃料
川普稱政府關門結束是「重大勝利」

川普稱政府關門結束是「重大勝利」

熱門新聞

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

2025-11-06 13:23

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣