我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

參院通過延長撥款 7+1跨黨派議員支持共和黨法案

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國會警察5日在華府國會山莊前站崗。(美聯社)
國會警察5日在華府國會山莊前站崗。(美聯社)

美國聯邦政府關門進入第41天，聯邦參院繼9日打破朝野僵局之後，10日晚間通過短期延長撥款法案，擬延長政府預算至明年1月30日，該法案接下來將送入聯邦眾院表決，聯邦政府關門最快本周可以結束。

共和黨9日與部分民主黨參議員達成共識，參院多數黨領袖熊恩（John Thune）承諾在12月針對是否延長即將到期的「平價醫療法案」（Affordable Care Act）進行表決，以換取民主黨參議員的支持，但共和黨並沒有做出通過延長平價醫療法案的承諾。

包括內華達州民主黨參議員瑪斯托（Catherine Cortez Masto）、內華達州參議員羅森（Jacky Rosen）、新罕州參議員哈桑（Maggie Hassan）、新罕州參議員夏亨（Jeanne Shaheen）、伊利諾州參議員德賓（Dick Durbin）、維吉尼亞州參議員凱恩（Tim Kaine）、賓州參議員費特曼（John Fetterman）等共7位民主黨參議員和緬因州獨立參議員金恩（Angus King），選擇支持共和黨的延長撥款法案，預計讓政府運作至1月30日。

參院9日以60票：40票通過程序表決，成功跨過程序門檻、打破朝野僵局；參院10日晚間繼續展開一系列修正案表決，最後再度以60票：40票通過短期撥款法案，法案將送入眾院，最快12日會做出表決。

本次聯邦政府關門已經超越上一次的紀錄，美國聯邦政府上次關門發生在美國總統川普的第一任總統任期，聯邦政府關門達35天。

參議員 聯邦政府 參院

上一則

川普稱「相當接近」和印度達成貿易協議 將在某個時點降低關稅

下一則

美韓協議出現新癥結 韓官員認了卡1事 川普、李在明說法打架

延伸閱讀

參院60票剛好通過重啟法案門檻 眾院最快12日表決

參院60票剛好通過重啟法案門檻 眾院最快12日表決
參院通過臨時預算 離史上最長政府停擺落幕剩一步

參院通過臨時預算 離史上最長政府停擺落幕剩一步
川普表態支持跨黨派協議 聯邦政府可望本周末前結束停擺

川普表態支持跨黨派協議 聯邦政府可望本周末前結束停擺
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

熱門新聞

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

2025-11-06 13:23

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30