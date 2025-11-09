最高法院暫允川普政府免發全額糧食券 數百萬家庭希望又落空

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
政府預算停擺，全美志工總動員，為暫時失去糧食券福利的收收入家庭，募捐與提供緊急日常食物方。圖為在德州聖安東尼奧市食物銀行的志工，為SNAP家庭分配食物。(美聯社)
是否全額發放俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(SNAP)法律爭議，終於鬧到最高法院。最高法院7日發出緊急命令，川普政府暫時無須馬上全額支付「糧食券」款額，然而這項臨時命令，反使數百萬依賴此項福利的家庭大感無奈及無所適從。

綜合紐約時報、美聯社等報導，羅德島州聯邦地方法院法官麥康奈爾(John McConnell Jr.)6日駁回聯邦農業部提出，以65%緊急經費支付11月糧食券款額的要求，並且下令必須在7日結束前全額支付，農業部就此向波士頓聯邦第一巡迴法院上訴及申請臨時禁制令，阻止聯邦法官此裁。

但波士頓聯邦第一巡迴上法院同日以正處理上訴為由，拒絕頒發臨時禁制令。川普政府被拒後，代表農業部的司法部律師立即向聯邦最高法院申請臨時禁制麥康奈爾的命令。申請書指出，若維持命令等於「透過司法命令引發銀行擠兌，只會加劇聯邦政府停擺所引至的亂象。」

最高法院收到川普政府的緊急上訴後，由輪值的自由派大法官傑克遜(Ketanji Brown Jackson)在7日晚裁定，以發布「行政暫緩執行令」(administrative stay)的形式，叫停麥康奈爾發放SNAP的命令，目的是為下級法院爭取更多審理時間。暫緩執行令的有效期，會持續到第一巡迴法院作出裁決後48小時。

波士頓聯邦第一巡迴上訴法院盡可以在10日就此案做出完整的判決說明，然後川普政府再做反應。 

最高法院7日晚行動只暫停巡迴上訴法院的命令，允許案件走完標準的上訴程序。這並非對案件實質內容(即政府的行為是否合法)的最終裁決。

預計不會立即對該案的核心法律問題作出最終裁決，可能需要數月甚至數年的時間才能在上訴程序中解決。如果上訴法院的判決對政府不利，該案可能會回到最高法院進行全面審理。如此就可能拖遲川普政府核發SNAP的時間，低收入民眾也不會馬上得到糧食券福利。

盡管行政暫緩執行令並未觸及案件的法律實質問題，但數以千萬計依賴「糧食券」民眾，原來以為7日就可以陸續得到政府發放的SNAP糧食券，但到7日晚又突然得到壞消息，要再等天，因為發放糧食券不確定性而變得無所適從。

在這次歷來最長的政府停擺期間，白宮一直拒絕動用大量緊急資金來支付「糧食券」款項，但農業部在向上訴法院要求暫緩執行全額支付糧食券的同時，又向各州發出備忘錄說，正努力確保在7日能夠提供資金，用於全額發放補助。

目前有些州透過動用自有緊急基金填補缺口發放糧食券，包括加州、堪薩斯、新澤西、賓州、威斯康辛、俄勒岡及華盛頓州等，最少有7個民主黨執政州表示已在7日迅速全額發放糧食券。

但川普政府質疑這些州政府，試圖在提出任何上訴之前，盡可能多攫取糧食券計畫的有限資金，損害其他州的撥款。

在尚未發放的州，例如俄亥俄，政府官員最初通知受助家庭，表示他們下星期就能全額收到，但最高法院7日晚下令後不久，他們又不得不宣布延遲發放。

其他如密西根和北卡羅來納，原本打算迅速發放，但到了8日也不得不放棄。麻州政府官員早前承諾會設法在6日之前全額發放，但現在仍然不確定受助家庭下周是否收到糧食券。

不少糧食券受助者至今仍未知何時才能收到款項，一些已經多日沒有獲得援助的家庭將面臨更長的等待。

