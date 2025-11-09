川普決策致華府經濟結凍 211熱線求助者暴增4倍

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
川普政府的一系列決策正使華府陷入水深火熱之中，大規模裁減聯邦公務員、干預市府執法，到政府停擺導致公務員被迫休無薪假，俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(SNAP)也可能暫停發放，再再加劇了首都圈經濟困境；同時撥打211求助專線尋求社區食物救濟的來電數量暴漲4倍。

美聯社及有線電視新聞網(CNN)報導，華府智庫兩黨政策中心(Bipartisan Policy Center)統計全美至少有67萬聯邦公務員被迫休假，另有約73萬人無薪工作。華府擁有全美最多聯邦公務員，約占全體的20%，或15萬人居住在華府。到10日，全國數十萬聯邦公務員將因政府停擺而錯過至少兩次全額發薪。

據華府稅收分析局(D.C. Office of Revenue Analysis)，該地區的失業率已連續數月居全國之首，9月就業報告經季節調整後的失業率仍徘徊在6%，相比之下，全美最新平均失業率為4.3%。該機構尚未公布10月1日政府關門以來的變化。

布魯金斯都市研究所(Brookings Metro)研究員指出，聯邦公務員沒有收入造成了嚴重的現金流問題，可能導致房貸和學貸違約；此外許多當地企業都仰賴這些聯邦僱員來消費，現在10月至12月銷售旺季恐受衝擊，很多企業都依賴第4季的高消費才能達到年度獲利。大華府地區餐飲協會(Restaurant Association of Greater Washington)表示餐飲業利潤因季節性因素本就微薄，川普政府又部署國民兵上街，原本希望客流量回升卻形成更大的挑戰。

今年1月至10月中旬，各地居民撥打211的數量穩定在每天近1000通。到10月下旬政府停擺進入第四周，各州開始警告居民糧食券也可能受到影響，接下來幾天撥打211的數量立刻翻倍至每天2200多通。10月26日，川普政府宣布糧食券不會按計畫在11月發放，隔天211的來電數量飆至3324通，再隔天達3870通，到本月5日已突破到4214通。

位於華府東北部的首都地區食品銀行(Capital Area Food Bank)正嚴陣以待，預計本月提供的餐點將比政府停擺前多出100萬份。除了災難外，211專線很少出現如此大規模的食物請求或其他需求暴增的情況，這可能既反映大眾擔憂及實際需求。來電民眾中女性的比例較高，她們大多數家中都有孩子或青少年，多數人的收入不足以維持生計。

俄勒岡聯邦法官頒布永久禁令 阻川普在波特蘭布署國民兵

美中貿易休戰掀反彈 工會不爽川普港口費放中國一馬

敘利亞總統訪川普前掃蕩IS組織 傳美軍擬在大馬士革設軍事據點

加州家庭 已陸續收到全額糧食券

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心

在美17年選擇回鄭州 華人夫婦曝攜子返鄉心路歷程

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

聯準會再降息 4招最大化利息收入

