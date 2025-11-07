防長赫塞斯宣布改革武器採購、加速對外軍售交付速度

我的頻道

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國防部長赫塞斯。(路透)

美國國防部赫塞斯7日宣布針對國防部的軍購做出改革，未來將聚焦在速度和數量之上，加速武器生產和交付的時間；赫塞斯也說，國防部必須強化對外軍售，改進軍售交付盟友的速度和效率。

赫塞斯說，美國與盟友共同分擔防衛責任是美國總統川普和國防部的關鍵核心政策，要做到這一點，盟友必須使用最好、最具互通性的武器系統。

赫塞斯7日向國防工業領袖和官員發表談話，強調美國的國防工業必須變得更快、更靈活，以及更願意接受風險，指美國的敵人是國防部的官僚主義。

赫塞斯指出，國防部接下來將針對武器的要求、採購和對外軍售做出變革，除了檢討國防部的核心功能，也點出戰鬥人員的需求來研究如何購買這些軍事能力，以及如何與美國的盟友和夥伴分享這些軍事能力。

赫塞斯整理出5項變革，包括提供美國產業轉化成戰時工業，聚焦速度和數量的誘因、透過結果勝於過程的方式來解放國防、產業和政府的勞動力、向快速、靈活和有效率的採購和要求靠攏、講究技術卓越，並提高風險的忍受度來加速高效生產，以及迅速地採購來刺激速度。

赫塞斯表示，國防部長年來更注重程序而非結果，讓美國的國防工業陷入不好的文化，面臨不穩定的需求訊號、不確定的預估，以及異變的客戶群，導致整體失去危機感、害怕創新，且讓客戶與國防工業之間缺乏信任。

赫塞斯呼籲說，大型的國防企業也必須做出改變，專注在速度和數量，指美國軍隊和納稅人需要一個可以依賴的國防工業，有能力在面臨緊急狀況的時候提高生產規模。

赫塞斯也暗示說，不願改變的國防企業可能會逐漸消失不見；赫塞斯說，國防部只會與把速度和數量視為優先的企業夥伴做生意。

赫塞斯指出，國防部的目標非常簡單，就是要改進武器採購程序，達到戰時狀態（wartime footing），建立與重建「自由的兵工廠」。

赫塞斯也說，這是接近1939年的時刻，更希望是接近1981年的時刻，指這是一個危機感漸增、敵人聚集、威脅擴大的時刻；赫塞斯說，美國必須做好準備，指美國的敵人正快速動作，以驚人的速度在發展和完成新的軍事能力。

在具體作為上，赫塞斯宣布取消國防部用於採購的「聯合能力整合與發展系統」 (JCIDS)，指該審核系統速度太慢，平均要300天才能通過一項文件，而戰鬥人員的需求早已發生改變。

赫塞斯宣布說，國防部未來將建立新的審核系統，成立三個新的決策委員會，除了引進外部專家，同時計畫將資金直接投入戰鬥人員的需求。

赫塞斯也提到，美國的國防工業效率太低，無法準時交付美國對盟友和夥伴的軍售；赫塞斯說，他出訪時經常聽到來自其他國家領袖的抱怨；赫塞斯說，對外軍售不只有利於美國產業，也對美國的全球戰略至關重要，指美國與盟友共同分擔防衛責任是川普和國防部的關鍵核心政策。

赫塞斯表示，為了完成這項政策目標，盟友必須使用全世界最好、最具互通性的武器系統，指對外軍售讓美國戰鬥人員能夠與盟友和夥伴並肩作戰，以面對危險的全球挑戰。

