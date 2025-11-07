農業部宣布11月糧食券發放65% 聯邦法官令川普政府全額支付

農業部說，11月份的糧食券福利從50%調高至65%。圖為加州食物銀行發放食品，幫助受影響的民眾。(歐新社)

聯邦政府停擺下，影響俗稱糧食券 的營養補充援助計畫(SNAP)款項發放，農業部 早前表示只能支付50%，最新作業指南雖提高到65%，各州仍需竭力填補資金缺口。羅德島聯邦法官6日下令川普 政府必須全數支付糧食券資金，不能打折。

今日美國報(USA Today)的報導指出，農業部5日向各州發布指南宣布，獲取糧食券的受惠者在11月最多可獲得原來福利的65%，修正了早前宣布只可獲得一半。

在最新指南下，一個四口之家11月最多可獲得646元，單身人士最多可獲193元。

受政府停擺衝擊，11月的糧食券款項停止發放，使得全國領取此一福利的4200多萬人面臨生活無以為繼的困境。麻州及羅德島州兩名聯邦地方法官10月31日下令，農業部可動用其緊急基金為糧食券計畫提供資金。其中羅德島聯邦地方法官麥康奈爾(John McConnell Jr.)更下令要在本周三(5日)之前發放。

對此農業部同意在停擺期間合法動用緊急基金，然而只能打折支付，聲稱緊急基金只能應付通常領取福利的一半左右，而且這筆資金可能需要幾天、甚至一個月才能到位。

但由前總統拜登任命的麥康奈爾，在6日的聆訊中指川普政府違反他先前的書面命令，即政府也可以選擇先支付一部分，但必須在5日之前完成，因此裁定農業部要在周五(7日)前百分百給付。

他直斥總統川普在社交媒體上發文，聲稱在政府重新開放之前不會發放糧食券資金，「這表明他意圖藐視法院命令」。

司法部律師在聆訊中辯稱政府已遵守命令，3日已向各州提供應急基金全部46億元，並發布發放指南，之後出現延誤是因為各州無法迅速處理部分款項。

與此同時，各州紛紛竭力填補資金缺口，一些州向食品銀行撥款數百萬元，另一些州例如維州，則啟動自己的臨時糧食券計畫。但食物銀行及州官員都表示，他們如何努力都無法彌補聯邦資金的缺口。