川普將在白宮接待中亞五國領導人 在中俄後院爭奪資源

編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普將和中亞五國舉行高峰會，在中國和俄羅斯這個富含能源和礦產的後院爭取影響力。

白宮表示，川普將和哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克和土庫曼五國代表會晤，這次場合旨在紀念「C5+1」合作機制成立10周年。據哈薩克方面消息，會議將於周四舉行，這也是美國總統首次在白宮主辦此對話機制的高峰會。前總統拜登曾於2023年在紐約舉辦類似會議。

俄羅斯和中國大陸最近也和中亞互動頻頻。俄羅斯總統普丁上月出席在塔吉克舉行的中亞峰會，大陸國家主席習近平則於6月訪問哈薩克，與五國領導人商談擴大「一帶一路」基礎建設投資合作。

歐盟領袖今年4月在烏茲別克舉行的首屆歐盟－中亞峰會上，和這幾個前蘇聯成員國簽署戰略夥伴協議，包括總額高達1,200億歐元（約138億美元）的投資計畫，涵蓋交通基礎建設、攸關國安的礦產和能源等領域。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，中亞各國領袖積極尋求分散經濟與安全依賴，以免因西方對莫斯科祭出大規模制裁而承受連帶風險。

美國副國務卿藍道在本周高峰會前訪問中亞兩大經濟體哈薩克和烏茲別克。他在哈薩克首都阿斯塔納會見總統托卡葉夫，討論能源、攸關國安的礦產、交通與物流等「互利合作的潛力」。藍道並在烏茲別克與官員會談，討論經濟和安全議題。

北京上個月管制稀土及其他攸關國安的礦產出口後，華府加緊接觸這個古時的絲路之地，各國也掀起尋找替代供應來源的競賽。不過在10月30日川普和習近平於南韓舉行會談並達成休戰協議後，中方已暫時撤回相關管制。

儘管如此，中亞五國和華府的互動仍是一場牽制的角力。美方若進一步施壓，要求防止俄制逃避制裁，中亞五國將陷入兩難，因俄羅斯仍是中亞重要的安全夥伴和經濟支柱，也是數以百萬計移工賺取外匯的主要目的地。

川普政府近來正協助美國企業Cove Capital LLC爭取在哈薩克取得全球最大未開發鎢礦之一的開採權。另據報導，該公司也和烏茲別克礦業部簽署協議，展開「具潛力礦區的地質勘探作業」。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

哈薩克 俄羅斯 川普

