快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

川普仍能抱走和平獎？FIFA設新獎項 主席是他親密盟友

編譯季晶晶／即時報導
川普總統與FIFA主席英凡提諾2025年10月13日於埃及合影。（美聯社）
川普總統與FIFA主席英凡提諾2025年10月13日於埃及合影。（美聯社）

國際足球總會 （FIFA）宣布，將於12月5日在華府甘迺迧中心頒發首屆「FIFA和平獎」，由FIFA主席英凡提諾親自頒獎，旨在表彰「以行動促進全球和平與團結」的個人或團體。由於英凡提諾與川普總統是親密盟友，外界揣測川普可能成為該獎首位得主。

明年的FIFA世界盃足球賽將由美國、加拿大和墨西哥三國合辦，英凡提諾已與川普建立了密切聯繫，他不僅出席川普今年1月的就職典禮，還多次造訪白宮橢圓形辦公室。與此同時，川普也定期參與FIFA賽事，包括在去年夏天世俱盃決賽後親上球場頒發獎盃。

FIFA和平獎的設立，適逢諾貝爾和平獎頒給委內瑞拉反對派領導人馬查多的一個月後，在那之前，川普多次公開聲稱，自己致力於結束衝突，理應獲獎。

上月，川普在埃及出席為結束以哈戰爭的和平協議簽署活動。英凡提諾也在場， 後來還在Instagram發文，稱讚川普果斷行動「絕對值得獲頒諾貝爾和平獎」。人權運動組織FairSquare批評英凡提諾此舉放棄了FIFA承諾的政治中立原則。

川普 諾貝爾 白宮

最高法院關稅訴訟 貝森特：有信心結果有利於川普
川普模仿中國高官怕習近平站挺不開口 笑稱范斯老插嘴
路透：川普在南韓會晤習近平時 當面提出釋放黎智英
川普政府起訴FBI前局長柯米挨轟 法官痛批先起訴後調查

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽