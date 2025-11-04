我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

川普指控俄中祕密核試 中國：盼共同遵守停試承諾

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

針對川普總統2日表示，中國等國家正在秘密進行地下核試驗，中國外交部發言人毛寧3日宣稱，中國「恪守暫停核試驗的承諾」，願與各方共同維護國際核裁軍和核不擴散體系，並希望美方也能確實遵守暫停核試驗的承諾。

中國外交部舉行例行記者會。毛寧宣稱，中國作為安理會常任理事國和「負責任的核武器國家」，始終堅持「走和平發展道路」，奉行「不首先使用核武器」的政策，堅持「自衛防禦的核戰略」，且「恪守暫停核試驗的承諾」，並願與各方一道共同維護「全面禁止核試驗條約」的權威，維護國際核裁軍和核不擴散體系。

她又說，中方希望美方也能夠確實遵守「全面禁止核試驗條約」的義務和暫停核試驗的承諾，以實際行動維護國際核裁軍和核不擴散體系，維護全球的戰略平衡與穩定。

川普在美國哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞節目「60分鐘」(60 Minutes)2日播出的專訪中說：「(核武)…俄羅斯在試驗，中國也在試驗，只是不對外公開」，「他們很強大，你不一定會知道他們在哪裡進行試驗」，「他們若在極深的地下進行試驗，外界根本難以察覺，你只會感覺到輕微震動」。

據了解，俄羅斯最近測試的只是核武運載系統，並非核彈頭本身。

川普提到，「我不想(讓美國)成為唯一一個沒有進行核試驗的國家」，「我是說，我們將像其他國家一樣測試核武器，沒錯」。他並補充指出，俄羅斯近日還揚言將展開更高層級的核試，中國也在進行相關活動。

當被追問美國政府是否確定重啟核爆試驗，川普說：「這不是理所當然嗎？你造核武，卻不測？那要怎麼知道能不能用？我們必須試。」

川普 俄羅斯 核彈

上一則

川普重啟核試驗引爭議 能源部長：不是核試爆 是測試系統

下一則

特赦幣安趙長鵬引爭議 川普竟稱「不知道他是誰」

延伸閱讀

曼達尼爆紅 紐約市長選舉背後角力還有川普

曼達尼爆紅 紐約市長選舉背後角力還有川普
「關稅大王」對決最高法院 川普對等關稅辯論5大重點一次看

「關稅大王」對決最高法院 川普對等關稅辯論5大重點一次看
學者：美對台先進半導體高度依賴 川普很難交易台灣

學者：美對台先進半導體高度依賴 川普很難交易台灣
特赦趙長鵬 川普卻稱「不知他是誰」

特赦趙長鵬 川普卻稱「不知他是誰」

熱門新聞

川普總統與中國國家主席習近平於10月30日在南韓釜山舉行六年來首次雙邊會晤。白宮隨後公布一組照片，可見川普向習近平展示一張小卡，讓習近平與外長王毅等隨行中方高層都笑了出來。（取材自白宮官網）

川普讓習近平笑開懷？手上拿了什麼引熱議 前官員猜是1卡片

2025-11-01 09:19
美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓釜山金海國際機場舉行雙邊會晤。（路透）

川習會不到2小時結束 會談氣氛正面但未宣布協議

2025-10-30 00:07
北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
北京擬緊縮稀土出口管制，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）31日稱中方失算、犯下嚴重錯誤，美國2年內即可確保稀土的替代供應源。美聯社

美財長：美國2年內可確保稀土替代來源 北京失算

2025-10-31 16:08
財長貝森特說，糧食券最快要到星期三才能恢復發放。圖為食物銀行義工準備食物供民眾領取。(路透)

不上訴了 貝森特：糧食券最快11月5日可恢復發放

2025-11-03 01:29
美國總統川普與中國國家主席習近平，30日在南韓釜山舉行峰會，兩人握手寒暄。 （路透）

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

2025-10-30 06:10

超人氣

更多 >
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲
90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢