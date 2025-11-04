川普指控俄中祕密核試 中國：盼共同遵守停試承諾

針對川普 總統2日表示，中國等國家正在秘密進行地下核試驗，中國外交部發言人毛寧3日宣稱，中國「恪守暫停核試驗的承諾」，願與各方共同維護國際核裁軍和核不擴散體系，並希望美方也能確實遵守暫停核試驗的承諾。

中國外交部舉行例行記者會。毛寧宣稱，中國作為安理會常任理事國和「負責任的核武器國家」，始終堅持「走和平發展道路」，奉行「不首先使用核武器」的政策，堅持「自衛防禦的核戰略」，且「恪守暫停核試驗的承諾」，並願與各方一道共同維護「全面禁止核試驗條約」的權威，維護國際核裁軍和核不擴散體系。

她又說，中方希望美方也能夠確實遵守「全面禁止核試驗條約」的義務和暫停核試驗的承諾，以實際行動維護國際核裁軍和核不擴散體系，維護全球的戰略平衡與穩定。

川普在美國哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞節目「60分鐘」(60 Minutes)2日播出的專訪中說：「(核武)…俄羅斯 在試驗，中國也在試驗，只是不對外公開」，「他們很強大，你不一定會知道他們在哪裡進行試驗」，「他們若在極深的地下進行試驗，外界根本難以察覺，你只會感覺到輕微震動」。

據了解，俄羅斯最近測試的只是核武運載系統，並非核彈 頭本身。

川普提到，「我不想(讓美國)成為唯一一個沒有進行核試驗的國家」，「我是說，我們將像其他國家一樣測試核武器，沒錯」。他並補充指出，俄羅斯近日還揚言將展開更高層級的核試，中國也在進行相關活動。

當被追問美國政府是否確定重啟核爆試驗，川普說：「這不是理所當然嗎？你造核武，卻不測？那要怎麼知道能不能用？我們必須試。」