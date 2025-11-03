我的頻道

川普恐再破政府最長關門紀錄 34天影響320萬旅客、4200萬人陷斷糧危機

編譯盧思綸／即時報導
聯邦政府自10月1日關門至11月3日，已邁入第34天。圖為華府國會山莊。 (路透)
聯邦政府自10月1日關門以來已邁入第34天，隨著經費凍結影響擴大，航空運輸與民生補助首當其衝，全美已有超過320萬名旅客因空中交通管制人員短缺遭遇航班延誤或取消；同時，美國營養補充援助計畫（SNAP）也陷入危機，60年來首次出現部分發放的情況，約4200萬名低收入美國民眾面臨斷糧風險。另一方面，川普總統並未釋出妥協跡象，聯邦政府恐在他第二任內刷新政府最長停擺紀錄。

目前美國史上最長關門紀錄是川普第一任期，自2018年12月22日持續至2019年1月25日，總計35天。

根據路透，政府停擺已迫使約 1萬3000名空中交通管制員與5萬名運輸安全管理局（TSA）人員在無薪狀態下持續工作，導致數以萬計航班陷入延誤或取消。

美國航空協會（Airlines for America）3日表示，自聯邦政府上月初開始停擺迄今，已影響超過320萬名美國航空旅客。

協會指出，10月約有16%的航班延誤與人力短缺有關，而在政府停擺前，這個比例通常僅為5%；而光是10月31日當天就有超過30萬名旅客受到影響，是政府停擺以來最嚴重的一天。

此外，俗稱「糧食券」的美國營養補充援助計畫SNAP也成為政治焦點，11月1日起因聯邦政府停擺而中斷。

農業部（USDA）在法院10月31日命令下，動用52.5億美元應急基金，暫時為SNAP提供約半數資金，但坦言部分州需要數周至數月才能完成系統調整，向受益人發放減額後的補助。

由於SNAP每月支出高達80至90億美元，現有經費僅能短暫維持運作。這是SNAP在60年來首次出現部分發放的情況。

聯邦政府 營養補充 川普

