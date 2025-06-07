我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克提議成立新政黨 黨名都想好了

烏無人機奇襲俄軍基地傳惹白宮不滿 媒體曝川普私下感到惱火

川普馬斯克「命運交織」媒體揭兩人衝突未升溫關鍵

中央社／華盛頓6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬斯克與川普的閃電決裂發生的突然但也不令人意外。(美聯社)
馬斯克與川普的閃電決裂發生的突然但也不令人意外。(美聯社)

美國總統川普（Donald Trump）與科技億萬富豪馬斯克（Elon Musk）公開反目後，衝突未進一步升溫。媒體6日指出，川普是全球最有政治影響力的人，而馬斯克是全球首富，兩人命運緊緊交織，情況有如冷戰「相互保證毀滅」嚇阻奏效，沒有爆發「核戰」。

川普上周才在白宮舉行記者會，歡送卸下特殊政府雇員身分的馬斯克，但兩人政治緊密結盟5日宣告瓦解。先是川普表示，馬斯克這位前幕僚暨最大金主對他的批評令他「非常失望」，隨後兩人隔空交火，在社群媒體上發文互罵。

依川普說法，由於新的美國政府支出法案計劃終止對電動車的補助，導致馬斯克狂怒而引爆衝突。川普揚言取消馬斯克與美國政府的合約，這些合約估計價值180億美元；馬斯克則威脅終止重要的美國太空船計畫作為報復。

這場美國總統與科技大亨戲劇性的唇槍舌戰立即攻占全球各大媒體版面。而過了一天，川普似乎有意冷處理，他下午被媒體問及對馬斯克的看法時僅表示，自己忙著處理中國、俄羅斯、伊朗議題及其他事情，「我沒在想關於伊隆．馬斯克的事，只希望他一切安好」。

美國政治新聞媒體Politico報導，川普和馬斯克激烈衝突後，白宮形容今天情況「和緩」。不過，川普盟友們卻對衝突可能隨時再爆發而感到不安，有人就說，「這讓我想到冷戰：相互保證毀滅（mutual assured destruction）」。

儘管兩人似乎已從對抗邊緣退回，部分白宮官員和川普盟友私下也承認一個令人不安的現實：川普是全球最具政治影響力的人，馬斯克則是全世界最富有的人，他們的命運已變得密不可分。

報導指出，馬斯克需要美國政府的合約來維持旗下企業的運作，美國同樣也需要馬斯克公司提供的服務。

川普在去年美國總統大選獲得壓倒性勝利，也在社群媒體上擁有大批追隨者，手中握有一個能在任何時刻摧毀馬斯克企業、導致股價暴跌的平台。而馬斯克不僅擁有社群平台X，更是去年共和黨最大政治金主，握有足以打亂總統立法議程的龐大影響力，這對美國經濟未來、川普的政治遺產及共和黨在國會的多數地位，都有很大影響。

至少在某種程度上，這些因素是川普盟友認為雙方衝突並未升級的原因。其中一位盟友形容，「相互保證毀滅嚇阻起了作用，沒有發生核戰」。

馬斯克在旗下電動車廠特斯拉股價下跌，以及川普威脅要取消和太空探索科技公司（SpaceX）的合約，讓財務風險變得明顯後，暗示有意言和。另外，川普顧問和國會領袖們很可能會敦促他重新專注推動他的大型法案，若持續激怒馬斯克，恐讓這項立法變得更加困難。

除了特斯拉之外，馬斯克旗下企業還包括與政府簽有合約的SpaceX及其衛星部門「星鏈」（Starlink）。馬斯克的太空業務在美國政府太空計畫中具有關鍵地位。

報導指出，即使某些緊張情緒仍持續在檯面下醞釀，川普陣營內的盟友仍希望他和馬斯克能言歸於好。一位曾和馬斯克共事的川普長期友人表示，「馬斯克不是妄想的人，他了解自己、了解川普，他們會和好的」。

馬斯克 川普 太空

上一則

8成網友挺 馬斯克提議成立新政黨 黨名都想好了

下一則

川普：下一任聯準會主席 人選決定即將公布

延伸閱讀

8成網友挺 馬斯克提議成立新政黨 黨名都想好了

8成網友挺 馬斯克提議成立新政黨 黨名都想好了
與馬斯克和解？川普受訪否認將通話：他瘋了、有問題

與馬斯克和解？川普受訪否認將通話：他瘋了、有問題
和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學

和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學
克魯曼評川馬反目：兩人是腐敗具像化 馬斯克令人作嘔

克魯曼評川馬反目：兩人是腐敗具像化 馬斯克令人作嘔

熱門新聞

馬斯克(左)與川普總統。(路透資料照)

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

2025-06-05 16:00
曾有好交情的馬斯克與川普公開翻臉。(美聯社資料照)

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

2025-06-05 20:06
馬斯克(左)與川普總統。(美聯社資料照)

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

2025-06-05 16:35
川普4日在白宮舉行夏季宴會發表演說。(美聯社)

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

2025-06-04 20:20
普林斯頓大學歷史系教授貝爾1日在紐約時報撰文，籲請社會大眾正視，美國菁英大學招收大批國際學生的確已形成問題。圖為哈佛大學29日舉行畢業典禮，一名畢業生的帽子上張貼「支持國際生」的標語。（路透）

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

2025-06-02 07:10
馬斯克（左）周三貼文抨擊川普力推的「大而美」稅改法案，聲稱這會害美國變「債務奴隸」，並敦促國會議員「殺了這法案」。(美聯社)

川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」

2025-06-04 20:06

超人氣

更多 >
數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭

數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭
DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救

DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救
馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普

馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普
「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因

「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因
和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學

和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學