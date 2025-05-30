我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：中國科技集團籌備「沒有Nvidia的未來」 防AI命脈被美掐住

NBA／尼克成功續命 布朗森、帶傷唐斯飆56分擊退溜馬

婚姻綠卡取消「面談豁免」審核更嚴 時間拉長至2年

特派員黃惠玲／綜合報導
隨著川普總統實施更嚴格的移民政策，婚姻綠卡審查程序已變得更加嚴苛。圖為邁阿密市的兩對夫妻於今年情人節在法庭外舉行婚禮。(美聯社)
隨著川普總統實施更嚴格的移民政策，婚姻綠卡審查程序已變得更加嚴苛。圖為邁阿密市的兩對夫妻於今年情人節在法庭外舉行婚禮。(美聯社)

移民而言，與美國公民結婚並取得綠卡並非新鮮事。然而隨著川普總統推動更嚴格的移民政策，移民律師指出，婚姻綠卡審查程序已經變得更加嚴苛。部分移民辦公室現在要求申請人提交大量證明文件，並對所有申請者進行深度面談。

面談豁免的取消加劇了案件積壓。俄亥俄州克里夫蘭地區、MJB移民律師事務所的律師科扎特·馬丁(Stacy Cozart Martin)指出，拜登政府時期處理時間約14個月，川普任內可能延長至近兩年。「已婚夫妻苦等綠卡，現在連工作許可也遲遲不發，他們真的只能空等。」她建議所有申請者在面談前完整備妥文件，並提醒說，盡管綠卡核准數量穩定，但處理時程已明顯拉長。

按照現有移民法，已婚夫妻申請綠卡或調整身分時本來就有標準流程。科扎特·馬丁說，「之前通常只要背景調查已完成、體檢報告已提交、證明他們在美國有經濟能力自立或有擔保人，這些文件連同移民申請表一併提交，所有共同生活證明也都備齊即可」。

接下來就可進入面談環節。在拜登政府時期，這類面談經常獲得豁免。科扎特·馬丁表示，「上述資料完整可信的申請案，一般將會被直接核准。只要你提交適當文件、沒有犯罪紀錄甚至逮捕記錄，一切合乎規範就能免面談」。

但現在她原本可免面談的多位客戶案例，卻突然被要求補面談，「川普政府基於某種原因，不相信服務中心的審核官能僅憑書面資料判斷申請真偽」。她指出，如今幾乎所有申請人都被傳喚面談，且面談時間更長、提問更具針對性。

科扎特·馬丁說，「我感覺現在審查嚴格許多。官員目前更容易質疑婚姻真實性，即使那些只是生活常態差異。然而當代婚姻樣貌本就與過去不同，」她坦言，這項綠卡婚姻面談政策的轉變，屬於整體移民緊縮政策的一環。

俄亥俄州37選區州眾議員楊湯姆楊(Tom Young)對於婚姻綠卡審查趨於嚴格表示支持。

他說，「我不明白這有什麼問題。若你想留在這個國家追求美國夢，就應竭盡所能達成目標，不惜一切爭取擁有的機會」。雖然他認同嚴格審查，但建議可透過Zoom等科技提升效率，「現行制度仍過時落後，我們真的善用必要科技了嗎？應該協助那些合法成為公民的申請者。那麼為何不採用視訊面談？」

川普政府加嚴審查婚姻綠卡。(USCIS )
川普政府加嚴審查婚姻綠卡。(USCIS )

移民 綠卡 俄亥俄州

上一則

美中關稅暫休兵 「彼此都痛苦」的脫鉤過程未停

下一則

6大問答 看國際貿易法院關稅裁決有何影響？川普的下一步？

延伸閱讀

聯準會維持利率不變…川普白宮會晤鮑爾促降息 得到這回覆

聯準會維持利率不變…川普白宮會晤鮑爾促降息 得到這回覆
送別？馬斯克閃辭政府職務 川普預告將攜手召開記者會

送別？馬斯克閃辭政府職務 川普預告將攜手召開記者會
美中貿易談判「略顯停滯」 美財長：川普與習近平恐須親自出馬

美中貿易談判「略顯停滯」 美財長：川普與習近平恐須親自出馬
川普關稅政策 第二家聯邦法院裁定總統無單方面徵稅權

川普關稅政策 第二家聯邦法院裁定總統無單方面徵稅權

熱門新聞

川普總統主導的預算法案將影響民眾荷包。（歐新社）

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

2025-05-22 11:12
華裔移民卡蘿·馬尤嘉(圓圖)上月被通知到移民局，突然被ICE逮捕，面臨即將被驅逐出境的困境。(美聯社、取自馬尤嘉臉書)

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

2025-05-26 22:20
美國國際貿易法院28日裁決川普對等關稅無效。(歐新社)

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

2025-05-28 20:24
川普對馬斯克(左)曾經非常倚重，但一夕之間兩人關係生變。(路透)

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

2025-05-24 21:52
圖為紐約華人社區商店貼出的接受糧食券的告示。(記者鄭怡嫣／攝影)

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

2025-05-23 09:05
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與兒子拜倫，今年1月20日在華府的美國國會大廈圓形大廳，參加川普總統就職典禮，聆聽川普發表演說。(美聯社)

傳哈佛拒絕錄取拜倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

2025-05-27 21:42

超人氣

更多 >
綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化
兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」

兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」
洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」
頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」
法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動

法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動