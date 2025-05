FDA大改變 新冠疫苗例行接種 將不含兒童、健康成人

食藥局(FDA)提出接種新冠疫苗的重大政策改變,指高齡及高感染風險者才要每年注射,健康成人及兒童不必每年接種。(美聯社)

川普政府20日公布重大新政策轉變:聯邦食品暨藥物管理局 (FDA ) 宣布將變更批准新冠疫苗(Covid-19)所需的證據標準,未來新冠疫苗例行接種對象將限制為老年人和至少有一種高風險健康問題的人群;至於提供健康成人和兒童接種的新冠疫苗,將無法輕易取得年度例行批准。

年度接種限長者及高風險群

FDA生物製品評估研究中心(Center for Biologics Evaluation and Research)主任普拉薩德(Vinay Prasad)與FDA局長馬卡里(Marty Makary)20日在「新英格蘭醫學期刊」(New England Journal of Medicine)發表政策框架表示,FDA將改變批准新冠疫苗所需的證據標準。

根據最新變更,65歲以上成人及患有潛在疾病、可能面臨更高新冠肺炎感染風險者,可望在秋季接種新冠疫苗;健康成人和兒童不在年度例行接種對象內。FDA官員指出,符合接種疫苗標準的群體人數每年仍高達1億至2億人。

普拉薩德和馬卡里表示,沒有足夠證據顯示健康兒童和成人可從定期接種新冠疫苗獲益。他們希望在向老人和高風險者以外族群建議接種疫苗之前,至少先對50至64歲成人進行安慰劑對照試驗。

公衛專家對疫苗接種政策相關變更,看法不一。美國有線電視新聞網(CNN)報導,美國修改新冠疫苗接種政策後,將與英國、加拿大和澳洲的疫苗接種建議更一致。

教堂山北卡羅來納大學公衛健康行為學教授布魯爾(Noel Brewer)指出,「這項提案讓美國與他國一致;是值得歡迎的全球公共衛生觀點。」布魯爾是聯邦疾病防治中心 (CDC)免疫實踐諮詢委員會成員,也是修改新冠疫苗接種建議的工作小組成員。

專家憂2歲以下幼兒感染率高

但也有專家擔心兩歲以下幼兒,指他們感染新冠住院的比率很高。目前不清楚民眾若非65歲以上,也不屬高風險群,是否仍可在今年秋天注射新冠疫苗 。費城兒童醫院疫苗專家奧菲特(Paul Offit)認為 ,這種政策的結果會使健保公司減少給付疫苗,供應也不會那麼普遍。

多年來,聯邦衛生官員一直告訴多數國人,新冠疫苗會每年更新,並且會像流感疫苗 那樣進行年度例行接種。過去幾年,FDA年年批准季節性流感疫苗和新冠疫苗。但在衛生部長小羅勃.甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)領導下,FDA即將推出新政策,代表過去幾年來的例行做法似已走向終點。