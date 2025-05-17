川普減稅法案被眾院擋下…可能少算了財政赤字

眾院預算委員會未通過川普的減稅法案，不過，官方試算報告可能低估了對聯邦財政赤字的影響。(美聯社)

根據一份官方試算，共和黨 的大規模減稅草案，將使未來十年的聯邦財政赤字增加3.8兆元；但獨立分析師指出，這份預測可能掩蓋了美國財政真實的受創程度。

彭博資訊報導，眾院 議長強生(Mike Johnson)正力圖在本月內通過一項被川普 稱為「一項大且美麗的法案」的減稅法案，並同時讓川普在2017年法案中的訂定的降低所得稅永久化。

預算專家通常在估算立法影響時會以10年為評估期，但國會在計算川普這份最新法案的影響時，卻將當中對小費和加班收入等實施的免稅，假設為只要四年後就會到期。由於國會通常會延長這類的減稅措施，這樣的計算可能淡化了聯邦稅收損失。

據中間派財政監督組織「聯邦預算問責委員會」(CRFB)分析，若將新減稅措施延長至整個十年，財政赤字總增幅將達到5.2兆元，高於國會稅收委員會預估的3.8兆元。若考慮對聯邦醫療補助(Medicaid，白卡)和其他項目的削減支出，赤字增幅則為3.3兆元。

這可能提高投資人和經濟學者對美國聯邦政府未來所需舉債規模的擔憂，美國聯邦債務占國內生產毛額(GDP)比率2035年料將超過118%，可能影響對美國債券的信心。

共和黨人立刻為這項減稅法案辯護，稱這些政策將刺激經濟成長，並說川普的關稅政策將為聯邦國庫帶進數兆元的新增收入，馬斯克領導的政府效率部(DOGE)也將幫忙節省支出。

保守派智庫傳統基金會(Heritage Foundation)財政學者史登表示，若將川普的減稅、節省開支和監管鬆綁措施加總起來，未來十年赤字增幅可能不到2兆元。「減少開支不會抑制成長，它們並未削減關鍵服務或妨礙商業活動。這些措施大部分削減的是浪費性和欺騙性支出。」

眾院原計畫下周表決這項減稅法案，參院領袖則表示希望在7月4日國慶日前通過；但眾院預算委員會16日卻意外擋下法案。

不過，即便不會增加借款需求，美國目前的債務規模也已讓大多數觀察家夠擔憂了，包括財長貝森特在內，都認為當前的債務趨勢不可再繼續下去。美國近年來每年財政赤字都接近2兆元，相當於GDP的逾6%。無黨派機構國會預算處(CBO)估計，按照目前趨勢，聯邦債務占GDP比率將在四年內創下歷史新高。