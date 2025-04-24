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川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

特斯拉獲利減7成 馬斯克將淡出DOGE

記者顏伶如／綜合報導
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)稱將他將重新把注意力專注在公司上，讓投資人鬆了一口氣，特斯拉股票23日上漲5%。(路透)
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)稱將他將重新把注意力專注在公司上，讓投資人鬆了一口氣，特斯拉股票23日上漲5%。(路透)

科技富豪馬斯克(Elon Musk)22日在財報會議中對投資人說，下個月起他花在政府效率部(DOGE) 的時間將大幅減少，把注意焦點放回電動車公司特斯拉(Tesla)。根據最新財報，特斯拉今年第一季獲利與2024年同期相比，暴跌71%。但在馬斯克的宣布後，特斯拉的股價23日回升5%。

馬斯克在川普政府大力推動政府改革引發爭議，特斯拉品牌形象受波及，馬斯克對投資人說，從下個月開始，他處理政府效率部事務的時間將「大量減少」。他也說，在川普任期結束之前，他可能還是會繼續參與政府效率部工作。

根據22日公布財報，特斯拉今年第一季營收與2024年同期相比減少9%，銷售量則下跌13%。

2024年大選期間，馬斯克積極為共和黨助選，特斯拉因此捲入政治爭議。不過，早在馬斯克介入政治而讓特斯拉受到影響之前，特斯拉就面臨各種競爭因素，包括比亞迪(BYD)等中國電動車品牌崛起，川普本月開始對貿易夥伴加徵關稅，也讓市場陷入不穩定，馬斯克人氣走下坡則讓特斯拉進一步陷入困境。

馬斯克在會中表示，已經與川普討論過關稅問題，但關稅政策最後還是由總統作主。馬斯克說，他曾多次呼籲，低關稅對於促進繁榮較有好處，「我會持續倡議關稅宜低不宜高，但我能做的也只有這些」。

特斯拉則對股東發函指出，貿易政策迅速改變，政治環境瞬息萬變，都可能在短期之內讓特斯拉產品的需求量受到重大衝擊。

自從川普再次執政以來，馬斯克幾乎把心力全面改為放在政府效率部。政府效率部對聯邦機關大量裁員、刪減預算，導致狀況混亂，華府官員抱怨連連。

華盛頓郵報報導，越來越多車主把特斯拉賣掉，特斯拉二手車價格大跌，全球各地經銷處則成了示威抗議的目標。特斯拉門市、充電站以及車輛頻頻傳出遭到破壞的案例，被丟汽油彈、遭人開槍或縱火。

特斯拉 馬斯克 川普

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