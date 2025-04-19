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川普政府再施壓 要哈佛交出近10年外國資助紀錄

記者顏伶如／綜合報導
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哈佛大學學生在校園示威，支持校方挺身對抗川普政府。(路透)
哈佛大學學生在校園示威，支持校方挺身對抗川普政府。(路透)

哈佛大學(Harvard University)成為全國第一所公開拒絕川普政府要求的大學之後，22億元聯邦補助遭凍結，而且持續面臨壓力。華爾街日報(WSJ)18日獨家報導，川普政府繼續對哈佛大學施壓，要求交出過去十年接受外國資金的來源。

報導指出，川普政府擔心外國實體企圖在美國校園裡監視研究人員、散布宣傳言論。

美國大學獲得的外國贊助、合約或饋贈，規模動輒以10億元計算，根據規定，大學對於外國資金來源每半年必須向政府申報一次。教育部總法律顧問辦公室(office of the General Counsel )17日發函哈佛校長加伯(Alan Garber)表示，哈佛在2014年至2019年間的申報「不完整且不正確」。

教育部長麥克曼(Linda McMahon)發表聲明說：「今天索取紀錄的要求，是川普政府踏出第一步，確保哈佛大學並沒有遭受外國實體操控或為外國實體效力。」

聯邦法律規定大學收到外國捐款超過25萬元，就必須申報。

哈佛大學18日發表聲明說，數十年來一直依法申報外國資金來源，金額超過25萬元的外國饋贈、合約計畫每年都有申報。

川普總統第一任執政期間，聯邦政府對全美大學至少有65億元外國資金並未申報展開調查，哈佛也是調查對象之一。拜登政府在2024年告知哈佛調查結案。

教育部總法律顧問辦公室信中指出，哈佛必須交出每一筆外國饋贈、贊助與合約的所有相關外國人士名單，哈佛也必須交出與外國政府或外籍人士所有電郵、簡訊、合約紀錄。另外，教育部還要求哈佛交出2016年以來，被退學的外國學生電子郵件帳戶的用戶名。

川普政府對於哈佛等曾經發生支持巴勒斯坦示威活動的大學整開清算，文化戰爭有關議題如跨性別者權益、多元、公平及包容(DEI)計畫也是川普政府打擊目標。

川普 哈佛大學 教育部

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