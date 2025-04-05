沃爾瑪否認考慮收購TikTok 字節跳動：未與川普政府達成任何協議

川普政府再度延長TikTok出售的期限。（路透）

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，零售業巨擘沃爾瑪 （Walmart）正考慮加入一個有意收購短影音應用程式TikTok 的投資人團體；沃爾瑪4日予以否認。同一天，TikTok母公司字節跳動發表聲明表示，未與美國政府達成任何協議，並指任何協議均須經有關審查程序。

路透報導，美國廣播公司新聞網記者王思琳（Selina Wang）4日在社群平台X發文說，有知悉交易的消息人士透露，沃爾瑪這家全球最大零售商正「積極考慮」加入一個打算收購TikTok的投資人團體。

這則貼文和美國廣播公司新聞網網站刊登的後續報導說，沃爾瑪是因電子商務龍頭亞馬遜（Amazon）參與而感興趣。

沃爾瑪發言人說，這則報導有誤，已從網站撤下。這篇報導的連結已失效，美國廣播公司新聞網對此尚未置評。

沃爾瑪先前也與TikTok有過關聯，曾於2020年考慮與科技企業微軟（Microsoft）合作買下TikTok。

川普總統4日將中國字節跳動公司（ByteDance）出售TikTok在美業務的期限延長75天，他日前曾表示，美國政府已「非常接近」達成TikTok相關協議；若不在期限內找到非中國買家，TikTok可能被禁止在美營運。

字節跳動5日凌晨在其微信 公眾號發表聲明，指該公司尚在與美政府商談之中，未達成任何協議，雙方在很多關鍵問題上仍存分歧。按照中國法律規定，任何協議均須經有關審查程序。