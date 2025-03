防長出面滅火 遭爆將聽取機密簡報 馬斯克撂重話：會找出洩密者

紐約時報20日晚間報導,五角大廈 隔天將向美國總統川普 密友、科技大亨馬斯克 簡報美國軍方針對與中國可能爆發戰爭的計畫。川普20日隨即親自上網發文駁斥,稱馬斯克將收到的簡報內容與中國無關。馬斯克也公開威脅可能洩露資訊的美國國防部員工。

根據此前新聞,紐時引述消息指出,五角大廈準備提供給馬斯克的簡報闡述美軍在可能對中作戰的計畫,包括可能對中國的攻擊目標及評估中方的反擊威脅。這些內容都會向川普報告,並由總統作出決策。

川普隨後上自家社群媒體Truth Social否認紐時報導,稱消息「荒謬可笑」,「中國根本完全不會被提及或討論。這些名譽掃地的媒體竟能編造出如此謊言,真是可恥。無論如何,這個故事是假的!!!」

Politico報導,馬斯克在旗下的「X」轉貼了川普Truth Social發文的截圖,抨擊「紐約時報是純粹的宣傳工具」,又指他「期待起訴那些正在五角大廈向NYT洩露惡意假訊息的人」。

馬斯克最後警告,「他們會被找出來」。

The New York Times is pure propaganda.



Also, I look forward to the prosecutions of those at the Pentagon who are leaking maliciously false information to NYT.



They will be found. pic.twitter.com/xANvLMOH5j