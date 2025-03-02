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國土安全部要求提供「無證移民報稅地址」IRS暫拒絕

記者胡玉立／綜合報導
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國土安全部2月27日要求國稅局(IRS)交出70萬個可能是無證移民家庭的住址，但國稅局拒絕了移民執法官員的要求；川普政府試圖藉由稅務部門協助，全面打擊非法移民的企圖，暫時受阻。但國稅局新任代理局長克勞斯(Melanie Krause)甫於28日上任，作法會否改變，仍待觀察。

華盛頓郵報報導，該報取得的備忘錄顯示，國土安全部27日試圖要求國稅局，將可能的無證客姓名、地址、電話和電郵資料串連起來。納稅人資訊若在政府間共享，國稅局多年來保護所有納稅人個資的一貫政策，將有重大逆轉。

知情人士表示，國稅局內部對這份備忘錄和國土安全部的要求高度警惕，因為向第三方提供納稅人資訊將面臨民事和刑事處罰，其他政府實體也不得下令調查稅務。國稅局多年來一直向無證移民保證會保密個資隱私，大家可以安全報稅，不必擔心報了稅而遭驅逐出境。

知情人士透露，國土安全部移民官員兩周前就曾試圖提供名單，希望國稅局提供列在名單上的人的家庭住址；國稅局當時拒絕了國土安全部請求，但願意在不違反稅務隱私法律的前提下，協助移民執法官員。27日的備忘錄建議由國稅局官員組成團隊，審查納稅人資料。

知情人士還指出，新任代理國稅局長克勞斯28日接掌國稅局，立即表示她有興趣探究如何配合國土安全部的要求。

國土安全部27日備忘錄還要求國稅局部署數十名高技能國稅局審計員和刑事調查員，調查那些涉嫌僱用無權在美工作移民的企業。

研究人員表示，全美約1100萬非法移民中，估計有半數以上申報所得稅；他們每年合計繳納聯邦稅數十億元。許多無證客對依法納稅感到自豪，希望納稅紀錄有朝一日支持自己申請合法居留權。

專家表示，稅務數據可提供潛在非法移民精確訊息，包括住址、家庭結構及銀行和就業信息。盡管國稅局不分享納稅人信息，但該機構刑事部門過去曾與國土安全部合作調查；因此可能成為新川普政府打擊無證客的策略之一。

國稅局 非法移民 國土安全部

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