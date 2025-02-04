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川普2.0貿易戰不夠狂？克魯曼：馬斯克掀「21世紀政變」更嚴重

編譯湯淑君／綜合外電
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領導川普2.0政府效率部（DOGE）的馬斯克關閉援外機構USAID，引起輿論譁然，連保守派觀察家都預見一場憲政危機山雨欲來。（路透）
領導川普2.0政府效率部（DOGE）的馬斯克關閉援外機構USAID，引起輿論譁然，連保守派觀察家都預見一場憲政危機山雨欲來。（路透）

美國總統川普發動的貿易戰近日成為全球矚目焦點，宣布對墨西哥、加拿大重課25%關稅後又突然暫緩，瞬息萬變的曲折過程令世人屏息緊盯。與此同時，美國正面臨一場憲政危機風暴，經濟學家克魯曼稱之為「21世紀政變」，比貿易戰還要嚴重。

這是因為，美國財政部長貝森特據說已授權「政府效率部」（DOGE）主管馬斯克的團隊存取財政部電腦，亦即接管財政部給付承包商、員工等人的中央支付系統，這讓馬斯克得以對他所厭惡的聯邦計畫片面切斷聯邦經費。

華盛頓郵報報導，財政部最高階技術官僚David Lebryk在拒絕讓馬斯克手下存取這套支付系統後，已遭川普政府休職處分。

如此一來，馬斯克手下就能下載數百萬計美國民眾的私人資訊。據熟悉那套系統的知情人士透露，那形同把美國聯邦公共支出的生殺大權拱手交給馬斯克團隊。美國國會通過法律授權財政部撥付這些公共用途的款項，但馬斯克一幫人如今竟以「詐欺」、「浪費」或其他莫須有名義，悍然拒絕撥付這些依法授權的公共支出。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在Substack電子信平台評論此事說，細節仍待進一步了解，但若此事的確屬實，美國「或許已經歷一場幾乎可謂21世紀的政變。街上也許沒有坦克車，但民選官員對政府的有效控制權或許已落入旁人之手」。目前為止，馬斯克並不是美國政府雇員，更非已通過安全查核的官員。

與此同時，川普政府已採取片面行動，無預警關閉國際開發總署（USAID），以阻止撥付已獲國會授權的外援支出，連保守派觀察家也直言，這侵犯美國政府的支出權，一場憲政危機山雨欲來。USAID最初援引1961年美國「援外法」授權，憑一道行政命令創立，然後依據1998年「外交事務改革與重組法」奠定獨立機構的法定地位。

曾任前共和黨籍俄亥俄州參議員波特曼經濟顧問的Brian Riedl在社群媒體平台X發文說：「這絕對是一場憲政危機。」他表示，美國總統無權關閉一個預算近500億美元的聯邦機構、癱瘓其運作，或切斷其經費。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

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