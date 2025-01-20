我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

馬斯克喊政府效率部上火星 手勢似納粹禮惹議

拜登親筆信「47」川普狂簽行政命令差點忘記

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普20日於白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，經記者提醒發現拜登留下的親筆信。(歐新社)
美國總統川普20日於白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，經記者提醒發現拜登留下的親筆信。(歐新社)

美國總統川普20日宣誓就職，接著在白宮橢圓形辦公室簽署一系列行政命令，期間在記者提醒下發現前總統拜登留給他的親筆信。

川普簽署文件時，福斯新聞記者杜西（Peter Doocy）問及前總統拜登是否留下親筆信，川普這才想起這件事，並在「堅毅桌」 （Resolute desk）抽屜內發現一封白色信函，封面寫著「47」，代表川普本次就任第47任總統。

事後川普還謝謝杜西，開玩笑說如果不是有人提起，「我可能好幾個月也不會發現這封信」。但川普並未當場拆開，而是先將信擺到一邊。他還說自己4年前也留給拜登親筆信。

華盛頓郵報報導，親筆信的傳統源自1989年總統雷根（Ronald Reagan），當時雷根給接任的老布希（George H.W. Bush）一張信紙，寫著「別讓火雞打垮你」（Don't let the turkeys get you down，意指別讓自大的蠢蛋害你壞事）。

歐巴馬2016年留給川普的則是公開親筆信中最長的一封，也是第一封並未稱呼收信人名字的信。歐巴馬在信中對川普說教，強調總統有維護民主的責任。據信川普收到歐巴馬親筆信時相當感動，讀完後立即致電歐巴馬，但當時歐巴馬正在飛往加州的途中，兩人未能直接通話。

洛杉磯時報報導，4年前川普雖然打破慣例，未出席拜登的就職典禮，但仍依循傳統留給拜登一封親筆信。拜登在 2021年就職典禮後向一些幕僚展示了這封信，但並未公開內容。其他人形容川普的信是手寫的、內容很長，據稱拜登對信中展現的親切程度感到驚訝，稱那是「非常大氣的信」。

川普 拜登 歐巴馬

上一則

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

下一則

川普「完全赦免」國會暴亂案被告 裴洛西：侮辱司法

延伸閱讀

廢除「多元化、公平與包容」計畫 川普：政府只認男女2個性別

廢除「多元化、公平與包容」計畫 川普：政府只認男女2個性別
川普就任美台關係是否生變？ 學者建議台灣「維持低調」

川普就任美台關係是否生變？ 學者建議台灣「維持低調」
川普就職演說 南加華人社區如此評說

川普就職演說 南加華人社區如此評說
川普上任首日撤銷拜登78道行政命令 公務員重回辦公室

川普上任首日撤銷拜登78道行政命令 公務員重回辦公室

熱門新聞

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

2025-01-20 12:47
好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
來自中國與厄瓜多的無證客在美墨邊界的加州哈昆巴溫泉鎮進入美國，尋求政治庇護。(路透)

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

2025-01-16 08:48
川普(右)、范斯宣誓成為總統及副總統。(路透)

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

2025-01-20 13:09
一棟房屋被伊頓大火摧毀，但其旁邊的房屋卻倖存。 (美聯社)

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

2025-01-15 10:35
洛杉磯河濱郡14日下午爆發新火場「史考特山火」。（截圖自／@deb8rr在X的影音）

魔鬼焚風加劇 洛杉磯再爆新野火「控制率0%」 恐釀爆炸性成長

2025-01-14 19:20

超人氣

更多 >
4生肖處處是善財 屬兔頻遇貴人相助、他財運如日中天

4生肖處處是善財 屬兔頻遇貴人相助、他財運如日中天
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權
這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈
新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告

新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告