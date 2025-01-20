拜登親筆信「47」川普狂簽行政命令差點忘記

美國總統川普20日於白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，經記者提醒發現拜登留下的親筆信。(歐新社)

美國總統川普 20日宣誓就職，接著在白宮橢圓形辦公室簽署一系列行政命令，期間在記者提醒下發現前總統拜登 留給他的親筆信。

川普簽署文件時，福斯新聞記者杜西（Peter Doocy）問及前總統拜登是否留下親筆信，川普這才想起這件事，並在「堅毅桌」 （Resolute desk）抽屜內發現一封白色信函，封面寫著「47」，代表川普本次就任第47任總統。

事後川普還謝謝杜西，開玩笑說如果不是有人提起，「我可能好幾個月也不會發現這封信」。但川普並未當場拆開，而是先將信擺到一邊。他還說自己4年前也留給拜登親筆信。

華盛頓郵報報導，親筆信的傳統源自1989年總統雷根（Ronald Reagan），當時雷根給接任的老布希（George H.W. Bush）一張信紙，寫著「別讓火雞打垮你」（Don't let the turkeys get you down，意指別讓自大的蠢蛋害你壞事）。

歐巴馬 2016年留給川普的則是公開親筆信中最長的一封，也是第一封並未稱呼收信人名字的信。歐巴馬在信中對川普說教，強調總統有維護民主的責任。據信川普收到歐巴馬親筆信時相當感動，讀完後立即致電歐巴馬，但當時歐巴馬正在飛往加州的途中，兩人未能直接通話。

洛杉磯時報報導，4年前川普雖然打破慣例，未出席拜登的就職典禮，但仍依循傳統留給拜登一封親筆信。拜登在 2021年就職典禮後向一些幕僚展示了這封信，但並未公開內容。其他人形容川普的信是手寫的、內容很長，據稱拜登對信中展現的親切程度感到驚訝，稱那是「非常大氣的信」。