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直播／川普就職第47任總統演說

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直播／川普發表就職第47任總統演說

編譯陳韻涵／即時報導
川普發表第47任總統就職演說。(美聯社)
川普發表第47任總統就職演說。(美聯社)

川普依序感謝范斯、議長、拜登總統及多位前總統與副總統賀錦麗。

影片來源：YouTube@C-SPAN

他說：

今天起，我國將再次繁榮，再次獲得全球尊重，在我執政的每一天，我會把美國利益放在第一位。

我們的安全將獲得保障，安全將恢復。

我就任後的首要之務將是創造自豪、繁榮與自由的國度。

美國很快會變得更加偉大，且比以往任何時候都更出色。

但我們坦然必須面臨諸多挑戰，當我們齊聚一堂。

國外災難不斷，我國為危險罪犯提供庇護，我國在近期的緊急情況下，無法提供基本的基建服務，包括北卡颶風風災與洛杉磯野火。

有些權勢人物，他們現在坐在這裡，但卻沒有家了。

我們將從今天開始改變，且很快做出改變。

我國的自由與繁榮將不再否認，這一路上我學到很多，這不容易，有些人試圖刺殺我，弄傷了我的耳朵，但我獲得神的庇佑，祂救了我，讓我能夠讓美國再次偉大。

這也是為何我們將努力以尊嚴、力量和實力應對每一項危機。

對美國人民而言，1月20日是自由解放日。

我希望最近一次總統大選將被記載為歷史中最令人難忘的一次大選，川普回顧他拿下的各州，並感謝西語裔和非裔選民的支持，我感受到美國人民給我的愛與支持，我聽到你們的聲音。

今日是馬丁路德日，我希望他的夢想能夠實現。

我們將團結一致，永遠不會忘記我們的國家與憲法。

我將簽署一系列行政命令，徹底恢復並推動常識性的革命；首先，我會針對邊境宣布國家緊急狀態，即刻遣返違法拘留的外國人，並停止「抓了就放」政策。

將即刻遣返違法拘留的外國人並停止「抓了就放」政策，尤其是毒梟。

作為國家統帥，我將捍衛美國對抗所有攻擊。

為對抗通膨危機，並降低能源價格，因此我宣布國家能源緊急狀態，「開採、寶貝、開採」(drill, baby, drill)。

美國將再次成為製造業大國，我們擁有世上許多的油氣資源，我們將再次充實戰略儲備並將美國能源出口到世界各地。

我們將停止綠色新政和電動車補助計畫，重振汽車業。

我們再次感謝汽車業工人對國家的貢獻，我們將對外國徵稅，讓相關收入充實國庫，復興美國夢。

歷經多年違法與違憲的聯邦限制言論自由，我將簽署行政命令，停止一切針對言論的制裁，帶回言論自由。

在我的領導下，我將重塑憲法，帶回公平、公正與法治，結束種族與性別議程。

從今天起，美國社會只有兩個性別，男性與女性。

我國的武裝部隊將聚焦唯一一件事，對抗我們的敵人；如同2017，我們將再次建立世上最強的軍隊，不僅透過贏得戰鬥，也會結束許多戰爭。

我自豪的宣布，我的政績將是世界和平者，加薩的許多難民昨天重返家園，而這一切都發生在我就職的前一天。

美國將重回應有的地位，包括重新命名墨西哥灣為美國灣。

美國將運河給了巴拿馬，而不是給了現在營運該運河的中國，我們會拿回巴拿馬運河。

我們將再次解放我們的國家，並開拓太空新領域，並將美國太空人送上火星。

我今天站在這裡，向大家證明，沒有什麼事不可能的。

川普細數各個職業及其對美國社會的貢獻。

我們希望每位兒童都能實現他們的夢想，我們將一同作戰，並獲得前所未有的勝利。

我們將讓美國變得比以往更加偉大，並未這個充滿暴力、憤怒和無法預測的世界，重新團結，我們不會被征服、打倒。

今天起，我們不會失敗美國將成為一個自由獨立的主權國家，沒有能夠任何事能阻擋我們，美國的「黃金年代」(Golden Age)即將開始，感謝各位，願神保佑各位，謝謝大家。

川普(中)就任第47任總統。(歐新社)
川普(中)就任第47任總統。(歐新社)

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