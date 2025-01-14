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魔鬼焚風加劇 洛杉磯再爆新野火「控制率0%」 恐釀爆炸性成長

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魔鬼焚風加劇 洛杉磯再爆新野火「控制率0%」 恐釀爆炸性成長

編譯盧思綸／即時報導
洛杉磯河濱郡14日下午爆發新火場「史考特山火」。（截圖自／@deb8rr在X的影音）
洛杉磯河濱郡14日下午爆發新火場「史考特山火」。（截圖自／@deb8rr在X的影音）

美國第二大城加州洛杉磯野火延燒，聖安娜焚風（Santa Ana winds）增強且預計持續至15日中午，在強風和乾燥天氣助長下，河濱郡（Riverside County）14日下午爆發新火災，稱為「史考特山火」（Scout Fire）。

路透指出，洛杉磯野火迄今奪走24條人命，超過1萬2000棟房屋受損或毀壞，超過4萬英畝土地被焚燒；目前還有逾8萬8000人遭撤離。

根據美國國家氣象局，風勢回升可能會導致「火勢爆炸性成長」，當局已經對洛杉磯和文圖拉郡部分地區發出「紅旗警告」，意味可能出現「危險火災天候條件」，且警告將持續到當地時間15日中午12時，預計聖安娜焚風將在16日至周末會有所減弱。

洛杉磯時報報導，由於強勢焚風及乾燥天氣，南加州河濱郡爆發新火場「史考特山火」，在朱魯帕谷（Jurupa Valley）的使命大道（Mission Boulevard）和克雷斯特莫爾路（Crestmore Road），以及赫梅特市（Hemet）的沃倫路（Warren Road）和長廊大道（Esplanade Avenue）均出現火災，當局已經針對相關地區進行新一輪撤離。

史考特山火截至14日下午1時已燒毀2英畝土地，面積可能再擴大到5英畝。當局已經部署13支消防隊滅火，並出動灑水直升機。

不過，火勢尚未獲得控制。華盛頓郵報指出，史考特山火目前控制率為0%。

山火 洛杉磯 加州

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