魔鬼焚風加劇 洛杉磯再爆新野火「控制率0%」 恐釀爆炸性成長

洛杉磯河濱郡14日下午爆發新火場「史考特山火」。（截圖自／@deb8rr在X的影音）

美國第二大城加州洛杉磯 野火延燒，聖安娜焚風（Santa Ana winds）增強且預計持續至15日中午，在強風和乾燥天氣助長下，河濱郡（Riverside County）14日下午爆發新火災，稱為「史考特山火 」（Scout Fire）。

路透指出，洛杉磯野火迄今奪走24條人命，超過1萬2000棟房屋受損或毀壞，超過4萬英畝土地被焚燒；目前還有逾8萬8000人遭撤離。

根據美國國家氣象局，風勢回升可能會導致「火勢爆炸性成長」，當局已經對洛杉磯和文圖拉郡部分地區發出「紅旗警告」，意味可能出現「危險火災天候條件」，且警告將持續到當地時間15日中午12時，預計聖安娜焚風將在16日至周末會有所減弱。

The Scout Fire is currently burning in Riverside, just south of the eastbound 60 Freeway near Mission Boulevard in the riverbed.



No structures are reported to be threatened at this time. pic.twitter.com/E3Zjh14nK9 — California Fire Tracker (@deb8rr) 2025年1月14日

洛杉磯時報報導，由於強勢焚風及乾燥天氣，南加州河濱郡爆發新火場「史考特山火」，在朱魯帕谷（Jurupa Valley）的使命大道（Mission Boulevard）和克雷斯特莫爾路（Crestmore Road），以及赫梅特市（Hemet）的沃倫路（Warren Road）和長廊大道（Esplanade Avenue）均出現火災，當局已經針對相關地區進行新一輪撤離。

史考特山火截至14日下午1時已燒毀2英畝土地，面積可能再擴大到5英畝。當局已經部署13支消防隊滅火，並出動灑水直升機。

不過，火勢尚未獲得控制。華盛頓郵報指出，史考特山火目前控制率為0%。