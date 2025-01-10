洛杉磯野火增至11死 州長邀川普來勘災

洛杉磯野火已延燒4天，目前已燒毀超過3.4萬英畝的土地。(路透)

加州 洛杉磯野火7日延燒至今已4天，目前已燒毀逾3.4萬英畝土地，造成至少11人死亡。根據消防官員說法，最大的兩個火場寶馬山野火（Palisades Fire）、伊頓野火（Eaton Fire）火勢控制率僅分別為8％、3％，但隨著焚風漸歇，消防人員有望加速控制火勢。

BBC、CNN報導，洛杉磯郡法醫部10日表示，與野火相關的死亡人數增至11人，較前一天增加1人，其中5人死於寶馬山野火，另外6人死於伊頓野火。當局警告，在調查人員進入有電線倒塌、瓦斯外洩等危險社區前，尚無法確認總罹難人數。

加州消防局稍早樂觀表示，由於強烈焚風的風勢漸歇，火勢已慢慢開始受到控制。截至當地10日晚間，主要5處野火災情最新情況為：寶馬山野火（Palisades Fire）燒毀2萬1317英畝土地，8％得到控制；伊頓野火（Eaton Fire）燒毀1萬3956英畝土地，3%已控制；赫斯特野火（Hurst Fire）燒毀771英畝土地，70%已控制；莉迪亞野火（Lidia Fire）燒毀395英畝土地，75%已控制；肯尼斯野火（Kenneth Fire）燒毀1000英畝土地，35%已控制。

此外，加州州長紐森 10日在X公布致候任總統川普 的信，邀請川普前往加州和他一起「親眼目睹火勢造成的破壞」，並與他一起感謝英勇的消防員和急救人員，呼籲川普勿將這場人類悲劇「政治化」，也不要散播不實消息。