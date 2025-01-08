Nvidia將推「全球最小」AI超級電腦 3000元起跳

輝達執行長黃仁勳6日在CES展前演說秀出由AI伺服器GB200 NVL72 晶片組成的「矽盾」，假裝自己是漫威漫畫中的美國隊長，為演說增添「笑果」。(路透)

一年一度的CES(美國消費電子展)1月7日在賭城拉斯維加斯市開展，開展前一晚找來輝達 執行長黃仁勳 擔任主題講者，他展現輝達(Nvidia)發展AI (人工智慧)的雄心壯志，除了宣布推出用於推動自駕車、機器人發展的Cosmos平台，更首度發表全球最小AI超級電腦「Project DIGITS」，為整場演說畫下驚喜句點。

輝達身為全球AI產業領頭羊，黃仁勳的演講吸引許多參觀者朝聖。演講地點選在拉斯維加斯曼德勒海灣會議中心，現場有一萬兩千個座位數，表定晚間6時30分開講，下午3時許會場外面就湧現了排隊人潮，演講前半小時排隊人潮看不到盡頭，擠爆現場。

黃仁勳在一個多小時的演講大致區分為五個部分，分別是發表是發表RTX 50系列GPU、推出Cosmos平台、談及Omniverse平台如何引領AI工業機器人發展、宣布豐田與NVIDIA DRIVE平台合作，以及發表全球最小AI超級電腦「Project DIGITS」。

呼應AI代理人發展潮流

黃仁勳的演說詮釋輝達在AI領域的雄心壯志，也呼應今年科技圈的「AI Agent」(AI代理人)發展潮流。所謂的AI Agent意指當人類對AI下達執行指令後，AI會自動審視工作環境需求，自動完善所有工作指令，確保工作順利進行。這些AI代理人有可能是AI軟體系統，例如自駕系統，也可能是機器人。

為了讓這些AI代理人都能夠順利工作，輝達發表了一系列的平台產品，其中最重要的Cosmos模型，也就是黃仁勳曾拋出的「AI工廠」概念。他說，由於AI模型開發成本過於高昂，且需要大量真實世界的資料和測試，「不是所有開發人員都擁有專業知識和資源來訓練自己的模型」。

黃仁勳表示，「我們創造Cosmos是為了普及實體AI，讓每一位開發人員都能掌握一般機器人技術。」舉例來說，目前為了訓練自駕車，企業必須派出車隊在路上收集數據，而人形機器人必須透過真人不斷重複執行任務來予以訓練，未來則能透過模型生成的虛擬逼真影像來對自駕車和人形機器人進行訓練。各大機器人公司和車廠，包括1X、Neura Robotics、小鵬汽車，以及Uber等，都是首批採用Cosmos模型的公司。

輝達執行長黃仁勳6日在CES展前發表演講，1萬2000個席位座無虛席。(特派記者馬瑞璿／攝影)

超級晶片與聯發科合作

而在演講結束前十分鐘，黃仁勳拿出全球體積最小的AI超級電腦「Project DIGITS」，這款超級電腦不僅搭載輝達Grace Blackwell平台，裡面的超級晶片GB10更是一款與聯發科合作設計的晶片，讓市場驚豔。

「人工智慧將成為每個產業的主流應用，透過Project DIGITS，輝達Grace Blackwell超級晶片將走向數百萬開發者。」黃仁勳指出，每位資料科學家、AI研究者、學生桌上都可以擁有一台超級電腦，讓他們有能力參與和塑造AI時代。「Project DIGITS」目前已經投入生產流程，預計5月對外發售，開賣價3000元起跳。