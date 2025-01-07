杜魯多請辭 川普酸：加國人想當美第51州讓他決定下台

美國總統當選人川普6日在加拿大杜魯多宣布辭去總理後，立即推文指加國人民熱烈期盼成為美國第51州，成為一個強大國家。(取自Truth Social平台)

加拿大 總理杜魯多 (Justin Trudeau)6日宣布辭去自由黨黨魁的職位，美國總統當選人川普 再於社群網路上談加拿大應成為美國的第51州，認為杜魯多知道美國不會繼續容忍貿易逆差和補貼加拿大，才會決定請辭。

川普6日在社群網路「真實社群」(Truth Social)上表示，美國再也不能承擔與加拿大之間的貿易逆差和給加國的補貼；他認為，杜魯多深知此事，才會決定請辭。

川普說，加拿大有很多人想要加國成為美國第51州，如果加拿大與美國合併，加國就不再有關稅，稅金也會大幅下降，加國也從此免於俄羅斯和中國軍艦的威脅。

川普說，加拿大與美國在一起，會是多麼偉大的一個國家。

川普去年勝選後，揚言上任後對加拿大徵收25%的關稅；杜魯多還特別為此專程到川普的佛州住所海湖俱樂部(Mar-a-Lago)與川普見面。

然而，川普後來稱杜魯多為「加拿大州州長」，並多次發言，認為應該把加拿大納為美國第51州。

川普去年聖誕假期即發文說，加國公民稅金太高，若成為美國第51州，稅金可直接減少逾60%，商業規模也會立刻雙倍成長，且加國將獲得世界上其他國家得不到的軍事保護。

川普還說，他向加國前職業冰球選手格雷茨基(Wayne Gretzky)提議，建議格雷茨基競選加國總理，認為可以輕鬆勝選。

另一方面，過去幾個月來，杜魯多持續面臨黨內施壓，要求他辭去黨魁；副總理兼財政部長方慧蘭(Chrystia Freeland)去年表態，認為她在政策上與杜魯多存在分歧，於12月16日辭職，更使杜魯多請辭的壓力升高。