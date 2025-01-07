我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兄弟情決裂了？傳川普開始不爽馬斯克嫌他「太黏人」

西藏地震已知53人遇難 民眾：震到不敢進房

杜魯多請辭 川普酸：加國人想當美第51州讓他決定下台

記者陳熙文／華盛頓報導
美國總統當選人川普6日在加拿大杜魯多宣布辭去總理後，立即推文指加國人民熱烈期盼成為美國第51州，成為一個強大國家。(取自Truth Social平台)
美國總統當選人川普6日在加拿大杜魯多宣布辭去總理後，立即推文指加國人民熱烈期盼成為美國第51州，成為一個強大國家。(取自Truth Social平台)

加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)6日宣布辭去自由黨黨魁的職位，美國總統當選人川普再於社群網路上談加拿大應成為美國的第51州，認為杜魯多知道美國不會繼續容忍貿易逆差和補貼加拿大，才會決定請辭。

川普6日在社群網路「真實社群」(Truth Social)上表示，美國再也不能承擔與加拿大之間的貿易逆差和給加國的補貼；他認為，杜魯多深知此事，才會決定請辭。

川普說，加拿大有很多人想要加國成為美國第51州，如果加拿大與美國合併，加國就不再有關稅，稅金也會大幅下降，加國也從此免於俄羅斯和中國軍艦的威脅。

川普說，加拿大與美國在一起，會是多麼偉大的一個國家。

川普去年勝選後，揚言上任後對加拿大徵收25%的關稅；杜魯多還特別為此專程到川普的佛州住所海湖俱樂部(Mar-a-Lago)與川普見面。

然而，川普後來稱杜魯多為「加拿大州州長」，並多次發言，認為應該把加拿大納為美國第51州。

川普去年聖誕假期即發文說，加國公民稅金太高，若成為美國第51州，稅金可直接減少逾60%，商業規模也會立刻雙倍成長，且加國將獲得世界上其他國家得不到的軍事保護。

川普還說，他向加國前職業冰球選手格雷茨基(Wayne Gretzky)提議，建議格雷茨基競選加國總理，認為可以輕鬆勝選。

另一方面，過去幾個月來，杜魯多持續面臨黨內施壓，要求他辭去黨魁；副總理兼財政部長方慧蘭(Chrystia Freeland)去年表態，認為她在政策上與杜魯多存在分歧，於12月16日辭職，更使杜魯多請辭的壓力升高。

加拿大自由黨議員預定周三舉行黨團會議，預料黨內有力人士將角逐領導權，勝者將成為新任加國總理。

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭表示她在政策上與杜魯多存在分歧，去年12月16日辭職...
加拿大副總理兼財政部長方慧蘭表示她在政策上與杜魯多存在分歧，去年12月16日辭職，被認為是杜魯多請辭的引爆點。(美聯社)

加拿大 川普 杜魯多

上一則

杜魯多辭職後 保守黨黨魁博勵治最可能接任加拿大總理

下一則

潘斯4年前扛壓力認證拜登當選 高爾稱讚：意義重大

延伸閱讀

保守黨黨魁博勵治 最可能接任加拿大總理

保守黨黨魁博勵治 最可能接任加拿大總理
不願跟川普對抗 巴爾辭去Fed主管銀行監管副主席一職

不願跟川普對抗 巴爾辭去Fed主管銀行監管副主席一職
小川普將秘訪格陵蘭 川普證實：讓格陵蘭再次偉大吧

小川普將秘訪格陵蘭 川普證實：讓格陵蘭再次偉大吧
自由作風過了頭 加拿大總理杜魯多摔落神壇

自由作風過了頭 加拿大總理杜魯多摔落神壇

熱門新聞

湯偉麟。(本報檔案照)

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

2024-12-30 11:33
強力冰風暴周末來襲，美東三分之二地區都將「急凍」。（歐新社）

冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月

2025-01-04 05:11
拉斯維加斯川普國際酒店外的特斯拉(Tesla)電動卡車(Cybertruck)爆炸起火事件，兇嫌是事發之後被發現陳屍車內的李維斯柏格。(取自LinkedIn)

特斯拉爆炸案嫌犯姓名曝光 曾與紐奧良恐攻兇嫌同地服役

2025-01-02 09:25
加拿大總理杜魯多。(路透)

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

2025-01-06 13:20
川普在佛羅里達州的私人宅第海湖莊園。(路透)

馬斯克在川普莊園long stay 每晚2000美元起跳

2024-12-31 20:49
去年總統選舉期間曾因「吃寵物」傳聞而備受矚目的俄亥俄州春田市海地裔移民，在川普當選總統並揚言大規模遞解無證客出境後，紛紛搬離當地，前往民主黨主政的「庇護州」，春田市變得蕭條。(路透)

俄州春田市曾因「吃寵物」謠言被熱議 數千海地移民搬離

2025-01-05 11:32

超人氣

更多 >
好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」

好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」
富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了

富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了
4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域

4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域
杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼
WSJ：52歲男子花20年達標信用評分850滿分

WSJ：52歲男子花20年達標信用評分850滿分