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無證移民子女申請大學獎助金 憂暴露父母身分

編譯廖振堯／綜合報導

候任總統川普誓言要執行大規模遣返無證移民的政策，一些學生現在擔心在填寫經濟援助申請表格資料時暴露了他們的父母其實是無證移民的身分，申請大學獎助金的壓力變得更加沉重。

福斯新聞(Fox News)報導，支持移民的研究和倡導組織「美國移民委員會」(American Immigration Council)估計，目前約有510萬名孩子雖本人具有美國公民身分，但同他們一起生活的家庭成員卻並非美國公民。

大學輔導員麥吉(McGee)便說，他最近幫助學生們填寫「聯邦學生援助免費申請表」(Free Application for Federal Student Aid, FAFSA)時有十幾名學生面臨此情況，「他們必須在自己的未來和父母的未來之間選擇」，因為該申請要求提供家長的社會安全號碼，這一欄若留下空白，勢必啟人疑竇。

一名高中生表示：「為什麼川普當選，意味著我作為公民，可能要因為我父母選擇搬到美國過上更好的生活而承受痛苦？」她的父親28年前從瓜地馬拉非法移民到美國，他則說「填寫FAFSA可能會也可能不會傷害到我。如果這能幫助她，她就應該申請」。

教育部指南規定，除了確定和授予經濟援助外，社安個資不會出於任何目的而共享，但大學輔導員和學生權益團體警告，學生若來自「混合身分家庭」，仍可能存在風險。非營利組織全國大學成績網絡(National College Attainment Network)指出，根據即將上任的川普政府公開的優先事項，現在無法向混合身分的學生和家庭保證他們填寫的FAFSA數據繼續受到保護。

川普上個月在國家廣播公司新聞網(NBC News)被問及混合身分家庭時說，因為不想拆散他們，所以該「整個家庭一起送回去」。但川普對兒時被帶來美國的「夢想生」(Dreamers)態度較為溫和，他們根據歐巴馬時代的一項命令免遭驅逐出境。「我們必須做點什麼…許多人現在已人到中年了，他們甚至不會說自己國家的語言。」川普補充說，他將與民主黨合作制定一項計畫。

川普 非法移民 美國公民

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