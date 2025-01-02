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紐奧良恐攻／18歲女高中生、前大學足球隊員…魂斷波旁街

編譯陳韻涵／綜合報導
遇害者德德克斯年僅18歲。 (取自臉書)
遇害者德德克斯年僅18歲。 (取自臉書)

紐奧良汽車衝撞人群恐怖攻擊罹難者中，包括18歲高中女學生妮凱拉‧夏安‧德德克斯(Ni'kyra Cheyenne Dedeaux)，以及28歲的普林斯頓大學(Princeton University)美式足球運動員貝奇(Tiger Bech)。

每日郵報(Daily Mail)報導，德德克斯在槍聲大作之際，與表弟和朋友驚慌失措，孰料她朝街上跑去，正好闖進超速卡車行駛的車道，不幸身亡。

新聞周刊(Newsweek)報導，貝奇曾為常春藤盟校美足校隊的回攻員(kick returner)，2016年到2018年賽季加入普林斯頓大學美足球隊。

貝奇的弟弟、德州基督教大學角蛙美式足球隊(TCU)前外接手(wide receiver)傑克‧貝奇(Jack Bech，22歲)在X平台發文，悼念逝世的哥哥。

傑克寫道：「永遠愛你，哥！你每天都激勵我，現在你無時無刻都和我在一起了。我會照顧家裡，泰(泰戈‧貝奇的名字首字)，別擔心，以此獻給我們。」

普林斯頓大學主教練蘇拉斯(Bob Surace)接受運動頻道ESPN訪問時，談及泰戈。

蘇拉斯說：「他可能是第一頭為我們效力的老虎(泰戈諧音)，這個綽號把他形容成一名競爭者；他是會在關鍵時刻表現出眾的人，傑出、活力充沛且朝氣煥發。」

在普林斯頓大學球隊效命的三年運動職業生涯中，貝奇接球53次，傳球825碼，達陣三次，另處理回攻。

蘇拉斯告訴ESPN，泰戈的足球生涯結束後，一直在紐約擔任股票經紀人；意外發生當時，他在紐奧良度假。

蘇拉斯說：「他剛剛在業界展開成功的職涯，我們辦過兩、三次招募晚會，可以提前一天給電話給他，他會來跟我們團隊分享他作為一名年輕職業球員的經歷。」

28歲的普林斯頓大學美式足球運動員貝奇是紐奧良恐攻罹難者之一。 (取自X平台)
28歲的普林斯頓大學美式足球運動員貝奇是紐奧良恐攻罹難者之一。 (取自X平台)

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