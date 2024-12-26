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教宗聖誕文告 籲俄烏「有勇氣」和談 盼3地區實現和平

編譯中心／綜合報導
教宗方濟各(中)25日發表聖誕文告，呼籲各界平息戰火。（路透）
教宗方濟各(中)25日發表聖誕文告，呼籲各界平息戰火。（路透）

中央社報導，教宗方濟各(Pope Francis)25日在聖誕文告中呼籲全球「讓武器噤聲」，並在中東、烏克蘭和蘇丹實現和平，同時譴責加薩走廊(Gaza Strip)嚴峻的人道主義情況。

烏克蘭25日遭遇170枚俄羅斯飛彈和無人機襲擊，烏克蘭總統澤倫斯基批評俄國總統普亭沒有人性，美國總統拜登也予以譴責。

教宗25日依循傳統向全球14億天主教徒發表「致全城與全球」(Urbi et Orbi)文告，呼籲為烏克蘭公正的和平展開談判。

現年88歲的教宗說：「願武器在飽受戰爭摧殘的烏克蘭噤聲。願大家擁有開啟談判、對話與接觸之門所需的勇氣，以達成公正和長久的和平。」

在聖伯多祿大教堂(St. Peter's Basilica)前集結的數以千計信徒面前，教宗也呼籲加薩停火，以及釋放被巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯(Hamas)劫持的以色列人質。

他說：「我惦記以色列和巴勒斯坦的基督教團體，尤其是人道主義情況極為嚴峻的加薩走廊。願停火得以實現、人質能被釋放，因飢餓與戰爭而疲憊不堪的人們得到援助。」

教宗方濟各還將戰火平息的呼籲，延伸至整個中東以及蘇丹。蘇丹經歷長達20個月的內戰蹂躪，數以百萬計的人面臨饑荒威脅。他說：「願至高者的聖子支持國際社會的努力，協助蘇丹平民獲得人道援助、為停火展開新的談判。」

教宗 烏克蘭 加薩

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