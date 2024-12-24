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拜登未赦免3死囚涉仇恨大規模屠殺 包含波馬爆炸案兇嫌

編譯莊瑞萌／綜合報導
拜登總統為40名死囚中的37名減刑，未減刑的三人因罪行重大未獲減刑，由左至右為：匹茲堡教堂屠殺11名教徒的鮑爾斯、屠殺南卡九名非裔會眾的魯夫、波士頓馬拉松爆炸案主謀查納耶夫。（美聯社）
拜登總統為40名死囚中的37名減刑，未減刑的三人因罪行重大未獲減刑，由左至右為：匹茲堡教堂屠殺11名教徒的鮑爾斯、屠殺南卡九名非裔會眾的魯夫、波士頓馬拉松爆炸案主謀查納耶夫。（美聯社）

雖然拜登總統在23日宣布將37名聯邦死刑犯減刑，不過，仍有三人未獲減刑，多為犯下仇恨大規模屠殺，其中包括策畫波士頓馬拉松爆炸案的兇嫌。

紐約時報報導，美國聯邦死刑犯人數稍早從40人減少剩三人，對此，拜登透過聲明表示，只留下三名死刑犯符合他所堅持的立場，也就是「除了恐怖主義與出於仇恨動機的大規模謀殺之外」，他反對死刑的立場。

以下是這次未獲得減刑的囚犯。30歲的魯夫(Dylann Roof)2015年在查爾斯頓一座教堂發動種族主義攻擊，殺害九名非裔美國教友而被判犯下仇恨罪。2017年，聯邦陪審團判處魯夫死刑。他承認自己的罪行，並提出認罪以換取無期徒刑，但司法部在倖存者及許多受害者家屬反對的情況下，依舊尋求對魯夫判處死刑。

魯夫的律師基於對其精神能力及與律師合作情況的擔憂，對定罪提出上訴，但均遭到駁回。目前魯夫被關押在印第安納州高地(Terre Haute)聯邦監獄，此處設有聯邦死刑犯監區和行刑處。

第二人是52歲的鮑爾斯(Robert Bowers)，他2018年在匹茲堡一座猶太教堂槍殺11名信徒而被判犯下仇恨罪。聯邦陪審團去年判處鮑爾斯死刑，這起事件也被視為美國歷史上最嚴重的反猶攻擊。他的死刑判決也是拜登政府上任以來首次核准的死刑。鮑爾斯曾表示如果能以終身監禁換取認罪，他願意在庭上認罪，但提議被政府拒絕。

案發當天，鮑爾斯攜帶AR-15步槍和三把手槍衝入猶太教堂，攻擊了同在該建築內進行晨禱的三個教堂會友。多數受害者家屬都支持政府判處死刑的決定。他與魯夫一樣目前被關押在同一處監獄。

第三人是31歲的查納耶夫(Dzhokhar Tsarnaev)，他因協助策畫2013年波士頓馬拉松爆炸案而被判有罪。該起爆炸案造成三名觀賽民眾死亡及數百人受傷。查納耶夫與兄長塔米蘭‧查納耶夫(Tamerlan Tsarnaev)放置炸彈的動機是為了報復美國在伊拉克和阿富汗的戰爭。

2015年，聯邦陪審團判處查納耶夫死刑。2020年，聯邦法院推翻死刑判決，但聯邦最高法院於2022年再次恢復其死刑判決。目前查納耶夫被關押在科羅拉多州佛羅倫斯的聯邦監獄。

鮑爾 拜登 監獄

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