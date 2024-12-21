不怕威脅 38名「保守派」共和黨議員公然挑戰川普

國會眾院19日表決由川普背書的聯邦預算案，意外的有38名共和黨人倒戈沒有通過，都屬保守派。圖為其中一名眾議員羅伊，並稱遭到威脅。（美聯社）

總統當選人川普 背書的臨時開支法案19日晚間在國會表決受挫，意外的是38名共和黨眾議員 加入民主黨行列一起投下反對票。紐約時報分析，這回公然挑戰川普的並不是經常惹怒川普的共和黨中間派，而是向來配合川普的保守派。

川普19日在社群網站發文要共和黨員為法案投下贊成票，通過臨時開支法案好讓政府到明年初都有預算可用，暫停國家舉債上限直到2027年。然而表決結果贊成票174票，反對票235票，棄權票一票。

報導指出，數名保守派共和黨員投反對票是因為憂心政府開支恐將失控，不認同川普要求調高舉債上限兩年。川普先前曾說，調高舉債上限將讓多項規模龐大的施政計畫得以落實，上台初期不必擔心預算角力戰的出現。

表決結果讓外界懷疑川普對共和黨的掌控是否依然牢固，還是已經出現鬆動。共和黨眾議員不配合川普指令會不會只是偶發狀況，一旦川普下個月重返白宮便將恢復絕對效忠？共和黨在下屆國會雖在參、眾兩院均為多數，若有幾名共和黨員跑票，川普推動法案就可能面臨阻礙。不過，共和黨國會議員倘若違抗川普，個人政治生涯可能面臨風險，川普過去就以實際行動證明，有辦法也願意出手號召選民教訓不服從的黨內同僚。

紐約時報分析，儘管將來在選舉可能受到威脅，這次仍有共和黨眾議員在投票時不顧川普指揮。川普18日就已經提出警告說，任何共和黨員如果愚蠢到為法案投下反對票，未來在黨內初選時必定遭遇挑戰者的競爭，19日晚間表決結果則顯示，30多名共和黨眾議員並沒有因為川普警告而卻步。