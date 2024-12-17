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川普同台孫正義 宣布軟銀未來4年在美投資1000億 助發展AI

記者陳熙文／華盛頓報導
總統當選人川普(右)16日偕同日本軟銀創辦人兼執行長孫正義(左)宣布，軟體銀行集團將於未來4年在美國投資1000億元，創造至少10萬工作機會，致力AI相關產業，展示對美國經濟的信心。(美聯社)
總統當選人川普(右)16日偕同日本軟銀創辦人兼執行長孫正義(左)宣布，軟體銀行集團將於未來4年在美國投資1000億元，創造至少10萬工作機會，致力AI相關產業，展示對美國經濟的信心。(美聯社)

總統當選人川普16日上午與日本軟體銀行集團執行長孫正義見面，川普宣布，軟銀將投資美國1000億元，預計創造10萬個工作機會，他表示，這是對美國未來抱持信心的示範，並指出相關資金將協助美國國內AI相關產業的發展。

川讚孫最有成就企業領袖

孫正義16日於佛州棕櫚灘(PalmBeach)，在川普的住所海湖俱樂部(Mar-a-Lago)與川普會面，兩人在面談後共同舉行記者會，川普稱讚孫正義是這個時代最有成就的企業領袖之一，宣布軟銀預計在接下來的4年之中，投資美國1000億元，預料將創造至少10萬個工作機會，並認為孫正義的決定代表他對美國選後的經濟非常樂觀，是對美國未來抱持信心的重大示範。

可能因川普承諾加速通關

孫正義也呼應川普的說法表示，川普宣布勝選後，他對美國經濟的信心大增，正因如此，他將投資美國1000億元，並指出，其金額是他在2016年所提出的2倍；孫正義笑說，他一直稱川普是一位加倍努力(double down)的總統，所以他也必須付出雙倍來表達他對美國經濟的信心程度。另外，他也對川普上任後表達期待，希望川普能夠再度為世界帶來和平。

孫正義曾在2016年12月，川普勝選之後，做出類似的承諾，宣布投資500億元，當時預計將創造5萬個工作機會，不過最後是否達成目標，並無具體結果；外界評估，軟銀再度宣布投資美國，可能與川普日前承諾，凡投資逾10億美元的企業，可加速獲得各項許可有關。

增至2000億？孫正義：試試看

川普則在會中詢問孫正義，能否將1000億元的投資金額增加到2000億元，孫正義聽到問題後笑說，他的承諾是1000億元，不過在川普的支持之下，他會嘗試看看。據了解，軟銀承諾的1000億元將投入AI相關產業，包括晶片、資料中心等。

有線電視新聞網(CNN)日前委託研究機構製作民調，發現民眾對川普再度入主白宮表現出的態度不一，過半數(52％)民眾抱持正面態度，48％民眾持負面態度；該民調指出，對川普抱有期待的民眾普遍希望川普對美國經濟能夠有所作為，這也是川普在競選期間對選民做出的承諾，包括支撐美國經濟，和緩和國內通膨衝擊等。

川普指出，軟銀宣布的投資並非特例，未來將會有企業陸續做出宣布，並引述全國獨立企業聯合會(NFIB)日前所做的調查，指預期經濟將出現改善的小企業主比例飆升41個百分點，「這是前所未見的。」

圖為日本東京的一家軟銀店面。（美聯社）
圖為日本東京的一家軟銀店面。（美聯社）

川普 投資 民調

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