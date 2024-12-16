上月食品價格漲3.1% 創近2年紀錄 學者與消費者解讀不同

根據上周公布的消費者物價指數，全國雞蛋 價格11月上漲8.2%，是20年來最高月漲幅之一。牛肉、咖啡 、非酒精飲料的價格亦上漲，推動整體雜貨價格出現2023年1月以來最大月漲幅(3.1%)。對此經濟學家表示不要驚慌，價格突然上漲是孤立事件而非系統性通膨加速；美國民眾卻無法接受這種說法，已因近年來物價飛速上升而疲憊不堪。

有線電視新聞網(CNN)報導，在諸多食品中雞蛋漲價最有感，11月批發價格飆升近55%。但Cobank食品和飲料資深分析師羅伯茲(Billy Roberts)卻說「通貨膨脹就是這樣，但是食物不一定總體上漲價了，我們看到的是某些特定類別。」

EY-Parthenon首席經濟學家達科(Gregory Daco)也說「整體雜貨價格通膨相對溫和，這與新冠疫情 之前的情況基本一致…沒有什麼令人擔憂的。但相對於大流行前的價格，價格的確仍非常高。」

驚人的速度導致現在的雜貨價格比2020年2月(美國新冠疫情爆發前)高出27%。在此期間，某些產品比其他類別的情況要糟糕得多：雞蛋過去四年中上漲了81%、乳瑪琳上漲55%、牛肉和小牛肉上漲37%、果汁上漲32%。達科表示「你不太可能看到食品價格大幅下跌並恢復到2019年的水準，最好的希望就是價格穩定。」

11日公布的11月消費者物價指數(CPI)顯示，雜貨價格較去年上漲1.6%，低於整體通膨率(上個月加速至2.7%)，降至2008年至2019年間的平均值。

但這些數字與民眾感受相左。內州一家咖啡館的老闆維拉克(Roger Vidlak)表示正盡力不將成本轉嫁給客戶。「蛋價最誇張，半年前1箱15打的但只要18到20元，現在高達75元。」維拉克稱他的菜單大概六個月沒有漲價了，雖然生意承受打擊但他不希望影響顧客。除了每周檢查價格，他的解決方法包括改買放養雞蛋，這種蛋受禽流感的影響較小、便宜得多，或買盒裝蛋液。