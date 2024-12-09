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關稅戰提前開打？ 杜魯多：川普課25%高關稅 加拿大必將奉還

關稅戰提前開打？ 杜魯多：川普課25%高關稅 加拿大必將奉還

編譯茅毅／即時報導
圖為川普與加拿大總理杜魯多（右）2019年12月在英國英格蘭英國赫特福德郡。（美聯社）
圖為川普與加拿大總理杜魯多（右）2019年12月在英國英格蘭英國赫特福德郡。（美聯社）

華爾街日報9日報導，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）9日說，要是美國總統當選人川普明年1月20日就任後，真的付諸實施其競選承諾，對加國輸美商品課25%關稅，那加國將以自己的一套關稅加以報復。

杜魯多在加國諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）哈利法克斯（Halifax）當地商會舉辦的活動指稱，「我們必定會如同8年前的做法，用些方法應對不公平的關稅，我們也正研究正確、恰當的因應之道」。

這位加國領袖還說，有些跡象顯示，美國人「正開始認清現實，那就是對來自加拿大的每樣東西徵收關稅，將使美國人的生活（成本），（比現在）高很多」。

然而，川普在6日預錄、8日播出的美國國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目接受專訪時表明，「我是關稅的忠實信徒」。他強調，「我們（美國）正補貼墨西哥，也正補貼加拿大，還正補貼世界上許多國家。所以我想做的就是、我想有個公平、快速，重點是公正的賽場」。

川普11月25日在自創社群媒體「真實社群」發文，揚言上任後將對加國及墨西哥輸美商品祭出25%關稅，除非這兩國在遏止美加和美墨邊界的移民與毒品湧入和流入美國。杜魯多為此於11月29日急赴川普的佛州私宅海湖莊園和川普會面。

杜魯多11月30日返加前還說「會談很棒」，川普也在真實社群發文稱「會談饒富成效」。但法新社同日即引述加國政府消息人士報導，渥太華正考慮對美國採取報復性關稅的可能性。

另據參加川普及杜魯多等人11月29日晚餐餐敘的人士說法，杜魯多雖當面抱怨川普的關稅計畫將對加國經濟造成衝擊，但川普聽到後插嘴說，「要是你不喜歡這樣，那加拿大可以變成美國第51州」。

華盛頓郵報報導說，果真如此，川普形同推翻他2020年第1個總統任期時，與加墨達成、旨在取代北美自由貿易協定（NAFTA）的美墨加貿易協定（USMCA）。據美國貿易代表署（USTR）資料數據，截至前年，經美墨加貿易協定的美國貨貿、服貿共達1.8兆美元。

USTR的最新資料數據也顯示，美加是全球最大規模的貿易關係之一，每年雙邊貿易近1兆美元。加國全部的出口品中，近4分之3輸往美國；經濟學者也提醒，若加國輸美商品被課25%關稅，將極有可能引發加國經濟衰退。

川普 關稅 杜魯多

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